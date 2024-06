Toto nikdy nebylo. Lidstvo překročilo mez, teď tomu musíme čelit, říká psychoterapeut

"Technickou dostupností všeho jsme překročili nějakou mez. Takhle to nikdy nebylo v žádné historické etapě lidstva," tvrdí psychoterapeut Jiří Ježek, podle kterého máme díky technologiím pocit, že máme život v moci. "Ale to je iluze," vysvětluje a dodává, že umělý tlak na zdokonalování se je zbytečný, protože v životě "rosteme" přirozeně.

"Většina nároků a informací, které dostáváme, se našeho života vlastně vůbec netýká a naopak odvádí pozornost od toho, co žijeme," říká Ježek k všudypřítomnému vlivu sociálních sítí a technologií na naše prožívání. Současná doba podle něj nenahrává hlavně dětství, které psychoterapeut považuje pro člověka za stěžejní.

"Je docela špatné, když maminka nebo tatínek jsou s dítětem, koukají do mobilu, sedí u počítače, dívají se na televizi a to dítě tam pro ně není. Někdy je to pro to dítě osvobození, ale nesmí to být ve chvíli, kdy něco potřebuje," nabádá odborník, podle kterého jsou nejdůležitější pro vývoj člověka projevy lásky.

"Dítě potřebuje být milováno a všemi prostředky, které má k dispozici na své úrovni, si to nějakým způsobem snaží zajistit. Udělá vlastně cokoliv, aby bylo milováno," popisuje Ježek.

Psychoterapeut tvrdí, že u dětí, které v prostředí lásky a bezpečí nevyrůstají, mohou nastat problémy. "Vidíte u nich obavy, strach, úzkosti, někdy i opožděnost," vypočítává.

Zároveň ale nepodporuje teorii, že jedno trauma ovlivňuje celý život - podle Ježka se jich člověku v průběhu života stane hodně a je potřeba se s tím pokusit vyrovnat. "Velká ztráta a velká bolest prostě k našemu životu patří. Je potřeba to přijmout," dodává.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.