Náboženská mapa Česka: Katolické obce na jihovýchodě Moravy a ateistický sever Čech

Nedašov je obec na Valašsku rozkládající se při hranicích se Slovenskem. Žije v ní přes třináct stovek obyvatel. "V obci je úplná základní škola, mateřská škola, ordinace praktického a zubního lékaře, dům s pečovatelskou službou a poštovní úřad," stojí ve věcném popisu na jejích webových stránkách.

Nedašovu zároveň přísluší jedno celorepublikové prvenství: během posledního sčítání lidu se v obci přihlásilo 855 z tamních 1315 obyvatel, tedy 65 procent, k římskokatolické církvi. To je nejvyšší podíl ze všech více než šesti tisíc tuzemskými měst a vesniček.

A vedlejší Nedašova Lhota se 62 procenty římských katolíků se zařadila hned na druhé místo. Ostatně není divu - právě v obcích Zlínského kraje na moravsko-slovenském pomezí se nachází nejvíce lidí, kteří se hlásí k římskokatolické církvi.

V celé republice žije podle údajů ze sčítání 741 tisíc římských katolíků. Dalších 236 tisíc lidí pak do formulářů vyplnilo, že se cítí být "katolíky" bez bližšího určení. Když se k nim připočítají i další věřící, ukáže se, že jejich počet od sametové revoluce významně klesl. V roce 1991 se za věřící prohlásilo 4,5 milionu Čechů, během sčítání v roce 2021 to bylo už jen 2,3 milionu obyvatel.

V rámci sčítání se nicméně lidé mohou, ale nemusí ke své víře přihlásit. Jiná data proto nabízí Česká biskupská konference, která v roce 2020 nechala zpracovat odhad počtu věřících na základě matrikových záznamů. Dopracovala se ke 43 procentům pokřtěných katolíků v české populaci. Ve věku do 52 let je zastoupení 31 procent, ve věku nad 53 let pak 64 procent. Tato čísla nicméně vyjadřují jen matrikové záznamy, nevypovídají o deklarované či praktikované víře.

Nevěřící Češi

Skoro polovina obyvatel Česka do formulářů při sčítání vyplnila, že jsou nevěřící. Téměř třetina lidí pak nechala kolonku o náboženské víře prázdnou, její vyplnění bylo ve sčítacích formulářích dobrovolné. Z těch, co ji vyplnili, tvoří nevěřící 68 procent.

Nejateističtější oblastí Česka je pohraničí na druhé straně republiky, tedy v bývalých Sudetech. Zcela nejvyšší podíl nevěřících podle dat ze sčítání žije ve vesničce Kařízek, rozkládají se ve vnitřní periferii na rozhraní Plzeňského a Středočeského kraje. Z tamních 56 sečtených obyvatel se za ateisty prohlásilo 46 lidí, tedy 82 procent. Na druhé místo se zařadila obec Sirá, která se rozkládá pět kilometrů vzdušnou čarou od Kařízku. Z tamních 149 obyvatel je 114 ateistů, tedy 77 procent.

Lidé, kteří na otázku náboženství během sčítání odpověděli, mohli deklarovat, zda jsou věřící, a libovolným slovním zápisem uvést náboženský směr, hnutí, církev nebo společnost, ke které se hlásí. Ve výsledcích tak lze vedle členů tradičních církví a náboženských směrů najít třeba 21 tisíc rytířů Jedi. Těch tak v Česku žije například čtyřikrát více než muslimů.