Pečinka: Fialova "železná stabilita" je u konce. Kritiku neudrží, možná by měl odejít

"Petr Fiala vsadil na takovou železnou stabilitu a ta je u konce. Konsenzus vlády, který byl založen na určitých dohodách a způsobu práce, prostě končí," říká komentátor Bohumil Pečinka v rozhovoru, který vznikl ještě před návrhem na odvolání Ivana Bartoše. Podle Pečinky by měli politici jako Petr Fiala přehodnotit svou politiku a zvážit, jestli řízeně neodejít.

"Petr Fiala není schopen zadržet kritický proud. Není schopen opoziční vlnu nijak zastavit," tvrdí v reakci na výsledek krajských a senátních voleb Pečinka. Reakci premiéra na sociálních sítích, který i přes propad vládních preferencí podotkl, že nejde o fatální neúspěch, vnímá jako nutnou frázi. "Když jste ve volbách biti jako žito, nemůžete jako zhodnocení situace říct: My jsme to projeli," vysvětluje.

Pečinka v rozhovoru, který předcházel tiskové konferenci Pirátů, kde oznámili, že došlo k porušení koaliční dohody, říká, že je rekonstrukce vlády nutná, pokud chtějí její strany ve sněmovních volbách uspět. Podle slov Ivana Bartoše svými kroky Fiala směřuje k vládě s hnutí ANO. Spolupráci na pouhé krajské úrovni ale vidí komentátor jako nepravděpodobnou. "Jestli přijme Jan Skopeček nabídku ANO a stane se hejtmanem? Byl by to malý zisk pro člověka, ale může to způsobit velké škody pro celou stranu," vysvětluje.

Pokud jde o volební úspěch ANO, vyzdvihuje Pečinka především osobu bývalého ministra průmyslu, obchodu a dopravy Karla Havlíčka. "Vyhrál takový nepsaný souboj s Alenou Schillerovou o přízeň Andreje Babiše," dodává k tomu, že předseda hnutí ANO začal Havlíčka oslovovat familiérně Karel.

A odráží podle Pečinky nynější výsledky, jak dopadnou sněmovní volby, pokud jde o úspěch strany bývalého premiéra? "Andrej Babiš zřejmě sněmovní volby vyhraje. To ale nemusí nutně znamenat, že sestaví vládu. Jako vítěz voleb ji ale sestavovat bude," doplňuje komentátor.

