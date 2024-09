Spotlight s diváky: Jak změní podobu města, když jeho obyvatelé pijí pivo a když víno

Dokonalé město. Může jím být Praha? Nebo i další česká města? Jaká je identita české metropole, její největší potenciál a co musíme udělat, aby nebyla tuctovým městem a aby v ní lidi bavilo žít. Téma pro Spotlight, prémiového pořadu Aktuálně.cz, který vůbec poprvé vyrazí mezi živé publikum. Moderátorky Světlana Witowská a Zuzana Tvarůžková se představí se skvělými a inspirativními hosty.

V úterý 8. října v Centru architektury a městského plánování (CAMP) mimo jiné vystoupí oblíbený youtuber z kanálu Kluci z Prahy Janek Rubeš, který byl již hostem standardního dílu Spotlightu. Ačkoliv při své práci rozkrývá podvodníky se vším možným působící v hlavním městě, při rozhovoru v březnu 2024 nezaváhal a označil Prahu za skvělé město.

"Žijeme tady docela spokojený životy, jsem velký fanoušek pražské hromadné dopravy, která funguje skvěle, jsem velký fanoušek městských parků, tohoto města jako takového, každé různé čtvrti… Prahu miluju," vyznal se dokumentarista, který svými reportážemi zaujal i v zahraničí.

Na otázku, zda v metropoli existuje nějaké místo, kam by se bál jít, odpověděl přesvědčeně, že nikoliv. "Určitě existuje nějaká kriminalita, ale rozhodně to není tak, že by tady existovaly nějaké no-go zóny, kde bychom varovali lidi: sem nechoďte, protože je to nebezpečné," potvrdil.

V pořadu Spotlight se v minulosti představil také známý propagátor a kritik architektury Adam Gebrian. I on na říjnové akci nazvané Dokonalé město společně s ostatními hosty vystoupí.

Většina lidí žijících v českých městech tráví podle něj čas převážně uvnitř - v práci, ve škole, doma. Když už se pak vydají "ven", tak spíše do přírody, do krajiny, ale mimo město. Češi zkrátka nemají příliš chuť trávit společný čas ve veřejném prostoru a věnovat mu určité úsilí, práci či energii. To je podle Gebriana největším neduhem českých měst. Prahy nevyjímaje. Přitom veřejný prostor a to, co se v něm odehrává, je alfou a omegou městského života.

"V tomto evidentně zaostáváme, nejsme schopni se o veřejný prostor starat, nejsme schopni ho opečovávat, čistit, opravovat, měnit defekty. Jsme schopni chodit klidně i desítky let poblíž věcí, které jsou zdevastované, zničené, nefungují - a my to už ani nevidíme," vysvětlil v červnu loňského roku.

Jako společnost zřejmě nejsme většinově nastavení na to, abychom se chtěli ve veřejném prostoru potkávat a scházet. Na to, proč tomu tak je, přitom existuje mnoho teorií. Jedna z nich míní, že v regionech, kde se pije zejména pivo, tráví lidi čas uvnitř. A kde pijí hlavně víno, tak naopak venku. Což pochopitelně souvisí třeba i s klimatem.

"Nějakou dobu jsem byl v Lisabonu a bavilo mě sledovat, jak staří lidé tráví obrovské množství času venku, ve společném veřejném prostoru, sedí u stolečků, hrají tam spolu karty, křičí na sebe. Pozoroval jsem je týdny a zajímalo mě, jak si k sobě formálně vyjadřují úctu tím, že se dobře obléknou. To není žádné drahé oblečení, ale stejně mají košili, kravatu, mají čepici, kterou sundají, mají vyleštěné boty. Má to pro ně nějaký společenský význam, je to událost. Pro většinu lidí u nás slouží veřejný prostor jako tranzit z bodu A do bodu B," popisoval tehdy Gebrian.

Nejdůležitější podle něj je, zdali je veřejný prostor vybavený takovým způsobem, aby v něm případně mohl člověk strávit 24 hodin a nemusel odejít. Je tam otevřený a čistý záchod, tekoucí voda, může si tam sednout na čistou lavičku, která je pod stromem ve stínu, vedle je dětské hřiště a uprostřed malý kiosek s kávou. A takhle vybavený veřejný prostor v Česku zpravidla není, upozornil Gebrian, který žil v Amsterdamu, Rotterdamu, Paříži, Londýně či Los Angeles.

Mimořádně bohaté zkušenosti ze zahraničí má i další osobnost, která se natáčení před živým publikem zúčastní - světově uznávaná architektka Eva Jiřičná, která na konci 60. let odešla ze socialistického Československa. Ateliér má v Londýně i v Praze. Zlínská rodačka letos v únoru v pořadu Spotlight přiznala, že se jí Praha velmi líbí a ráda se do ní vrací, i když žije převážně jinde.

Nicméně upozornila, že na podobě české metropole i dalších tuzemských měst se nesmírně podepsala doba komunistického režimu, který napáchal tak velké škody, že je pořád co dohánět, abychom se přiblížili státům, které se na rozdíl od Československa mohly svobodně rozvíjet. Žádné město se podle Jiřičné nemůže zastavit a tady se to víceméně stalo.

Měla by proto být současná Praha více odvážná?

"Způsob, jakým se tady plánuje, pořád ještě vyvolává v člověku pocit, že je uvězněný ve svěrací kazajce. Když se poměry svobodně otevřou, vznikne samozřejmě architektura dobrá i špatná, ale vždy v historii platilo, že se nakonec zachová to lepší, i když se to třeba později upraví nebo přestaví. Vždy, když něco zastaralo, přestalo fungovat nebo odpovídat novému životu, kterým společnost procházela, změnilo se to," doplnila Jiřičná.

Další z řečníků, ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Ondřej Boháč nepochybuje, že Praha je skutečně krásné a velmi příjemné místo k životu. "Jsem přesvědčen, že je jedno z nejlepších na světě. Ale je trochu skanzenem, máme pár témat do budoucna, která bychom měli začít řešit trošku aktivněji, aby to tady vydrželo třeba ještě za dvacet let," přiznal v rozhovoru Spotlightu letos v červnu.

Podle něj jsou Pražané velmi opatrní v přístupu k novým stavbám a poslední dekády tak velmi chybí kvalitní architektura veřejných budov. "Ale věřím, že se to změní. Třeba s Vltavskou filharmonií," poukázal na odvážný mnohamiliardový projekt, který má vzniknout na březích Vltavy v Holešovicích.

Dalšími speciálními hosty Světlany Witowské a Zuzany Tvarůžkové v debatě Dokonalé město budou hudebník a vizuální umělec Vladimir 518, expertka na vizuální smog Veronika Rút Fullerová, úspěšný urbanista Pavel Hnilička, architekt a starosta druhé největší městské části Prahy 10 Martin Valovič či expert z oblasti financování bydlení ředitel Raiffeisen stavební spořitelny Pavel Čejka.

Spotlight Public ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy bude mít premiéru v úterý 8. října od 17:30 v budově CAMP. Vstupenky k zakoupení naleznete zde.

Spotlight je hlavním pořadem webu Aktuálně.cz. V nejsilnějších měsících dosahuje přes tři miliony přehrání a poslechů a od svého vzniku nasbíral přes 40 milionů přehrání. Nejsilnější rozhovory se svým dosahem blíží milionu přehrání, čímž pořad řadí mezi špičky českého internetu. Rozhovory Světlany Witowské a Zuzany Tvarůžkové můžete sledovat na webu Aktuálně.cz a ve všech podcastových aplikacích.

Video: Brno má komplexy, Ostrava není město. Gebrian řekl, jak se kde žije. Praha nevyhrála (26.6. 2023)