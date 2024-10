Praha má výhodu, o kterou může přijít, tvrdí Boháč. Může za to jev, co nejde zastavit

"V Praze chybí desítky tisíc bytů. Kdybychom jich do města dali dvacet tisíc, tak zmizí," říká ředitel IPR Ondřej Boháč k jednomu z velkých problémů hlavního města. Společné s architektem Pavlem Hniličkou a šéfem Raiffeisen stavební spořitelny Pavlem Čejkou se na debatě Spotlight Public shodují, že situaci komplikuje problematické stavební řízení i rychlý přísun nových lidí do metropole.

"Praha má jednu velkou výhodu, kterou si neuvědomujeme. A tedy, že v ní nejsou žádná ghetta. My pro to máme krásný termín - sociálně prostupné město, což v praxi znamená, že vedle sebe bydlí bohatí a chudí lidé," vysvětluje jedno z velkých pozitiv Prahy Boháč, podle kterého se dá o takovou hodnotu velmi snadno přijít, když ve městě nebude dostupné bydlení.

"Praha je za mě skvělé místo pro lidi, kteří v ní bydlí. Ale je to výrazně těžší pro ty, kteří by v hlavním městě chtěli bydlet, ale to bydlení tady nemají," tvrdí ředitel Raiffeisen stavební spořitelny Pavel Čejka, podle kterého nedostatek bytů anebo možností, jak si žití v Praze zajistit, skoro působí, jako by se kolem metropole postavila pomyslná zeď.

Podle architekta Pavla Hniličky je v hlavním městě a kolem něj spousta míst, kde může být nová výstavba. To se ale neobejde bez dobré dopravní infrastruktury.

"Kdo bydlí někde daleko za městem a dojíždí do něj, tak většinou musí použít osobní automobil. Potřebuje velkou dopravní cestu, která musí mít nějakou kapacitu a pak potřebuje nároky na parkování, tudíž to pak znemožňuje kvalitu veřejného prostoru," vidí jednu z nevýhod rozrůstání města do okrajů architekt.

Všichni hosté debaty Spotlight Public: Dokonalé město se shodují na tom, že ve všech ohledech by českým městům a městským částem prospělo rychlejší stavební řízení. "V momentu, kdy se kopne do země, tak už jsme vyhráli. U nás je problém to mezi tím, ten čas mezi projektem a zahájením stavby," dodává Boháč.

V porovnání s Prahou pak dává za pozitivní příklad druhé největší české město Brno, které má i s velkým množstvím městských částí soustředěný rozhodovací proces pod jeden stavební úřad. "Praha jich má dvacet dva. Když některé agendy zkoncentruje, potom se povolování a rozvoj města určitě snáz rozjede," dodává šéf IPR.

Partnery Spotlight Public: Dokonalé město byli Raiffeisen stavební spořitelna, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Centrum Architektury a Městského Plánování (CAMP).

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.