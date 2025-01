Generál popsal, jak by vypadal ruský útok. Stačí pár raket a máme obrovský problém

Rusko v případě světového konfliktu nenapadne Česko po zemi, ani letecky. Kreml zaútočí balistickými střelami, nebo střelami s plochou dráhou letu, tvrdí brigádní generál v záloze František Mičánek. Kdyby se země v roce 2008 rozhodla pro radar v Brdech, mohla být podle něho dnes kompletně chráněná protiraketovou obranou.

Podle Mičánka, který v současnosti působí na Cevro University, by česká armáda měla akutně pořídit právě protivzdušnou obranu, aby ochránila klíčovou infrastrukturu státu před napadením.

Tady podle něj může Česko při případném útoku nejvíce tratit. Zároveň přiznává, že pořízení protiraketového deštníku je drahé a náklady se mohou vyšplhat do stovek miliard korun.

Celý rozhovor si můžete pustit níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-05:00 Je Česko v nejhorší bezpečnostní situaci od jeho samostatnosti a jak by měla vypadat strategická porážka Ruska? Je to nepřítel, ze kterého je potřeba mít respekt, a měli bychom z něj mít i strach?

05:00-09:34 Jak nástup Donalda Trumpa na post prezidenta USA změní bezpečnostní situaci v Evropě a měli bychom si sami vyrábět munici? Má Česko kapacity na rozšíření výroby strategických zbraní a má Trump na Putina nějaké páky?

09:34-15:57 Bude letošní rok přelomový a jakým způsobem se určí případná demarkační linie? Musí se Česko připravit na to, že bude investovat více do obrany, a proč by armáda měla transparentněji komunikovat s obyvateli?

15:57-20:15 Co by měla armáda akutně pořídit a jak velká by to byla investice? Je něco, v čem česká armáda vyniká? Jaká je její největší slabina?

20:15-25:29 Proč se armádě nedaří verbovat nové lidi a z jaké armády v Evropě by si ta česká mohla vzít příklad? Měli bychom se vrátit k základní vojenské službě a v jakém stavu česká armáda je?

25:29-32:32 Jak na tom ukrajinská a ruská armáda po třech letech války jsou a proč není Západ schopen dodat Ukrajině dostatečný počet munice? Jaký smysl má pro ruskou armádu severokorejská posila a jaká je momentálně situace na frontě?