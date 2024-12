Přestala by dýchat, zvolila asistovanou smrt. Plakat mi zakázala, říká její kamarádka

"Ztratila naději. Zjistila, že medicína pro ni už není schopná nic udělat, a jestli zůstane živá, bude na psychiatrických lécích, aby byla dostatečně 'oblblá' a tak strašně ji to netrápilo," popisuje Hana Frištenská, proč se její kamarádka Jana rozhodla podstoupit v Německu asistovanou sebevraždu. Trpěla rozedmou plic, která by nakonec vedla k tomu, že přestane dýchat. "Toho se bála," dodává.

Potřebovala velkou míru svobody, byla kreativní a tvořivá. Tak popisuje svoji přítelkyni Janu právnička a spisovatelka Hana Frištenská, která jí po vleklé a nevyléčitelné nemoci byla doprovodem u asistované sebevraždy v Německu. "Věděla jsem to dlouho, už rok předtím vstoupila do spolku, kam musíte vstoupit jako člen, pokud se chcete o pomoc u smrti ucházet," popisuje právnička s tím, že žádost své kamarádky, aby byla u takového kroku přítomná, nemohla odmítnout. "Asi jsem se i bála, ale je to přátelská služba," popisuje v emotivním rozhovoru se Světlanou Witowskou.

Aby mohla Jana eutanazii v sousedním státě podstoupit, podle Frištenské musela shromáždit veškerou svoji zdravotní dokumentaci a dostat "dobrozdání" od všech lékařů, kteří ji měli v rukách. Následovala série návštěv psychologů a psychiatrů z Německa i Švýcarska, aby bylo stoprocentně jasné, že k rozhodnutí došla s plným vědomím.

"Pak vyčkávala asi tři měsíce. Říkala, že čeká na 'zelené světlo', a když přišlo, bylo na ní, jaký si zvolí termín. Jestli za měsíc, nebo za rok," popisuje Janina přítelkyně celý proces a dodává, že Jana byla v Německu asi pětadvacátá, která asistovanou sebevraždu podstoupila. "Není moc lidí, kteří se propasírují skrze celý administrativní systém," vysvětluje s tím, že by si přála, aby měli takovou možnost i nevyléčitelně nemocní v Česku.

Frištenská v rozhovoru popisuje i poslední "večírek" se svojí přítelkyní, který uspořádala jako rozlučku se svými blízkými. Jana si nepřála, aby ronili slzy, a pro přítomné bylo jen velmi těžké zůstat v rámci situace "normální". Rozhodnutí ukončit svůj život dobrovolně v rukou lékařů se právnička své kamarádce prý nikdy nesnažila rozmlouvat. "Co mi v ten moment proběhlo hlavou? Že smrt osvobozuje," dodává spisovatelka s tím, že ona sama si dokáže představit moment, kdy by k podobnému kroku jako Jana rovněž přistoupila.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.