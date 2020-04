Spor o nouzový stav: Babiš tvrdí, že ho prodlužovat nechce. Ministři ČSSD prý ano

Nouzový stav kvůli pandemii koronaviru v Česku zřejmě skončí 30. dubna a vláda nebude usilovat o jeho další prodloužení. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes v televizi Prima prohlásil, že on ani ostatní ministři za hnutí ANO nechtějí dál prodlužovat tento mimořádný stav, který v zemi platí od 12. března. Ministři za sociální demokracii byli naopak pro prodloužení.

Po Babišových slovech předseda ČSSD a Ústředního krizového štábu Jan Hamáček uvedl, že za takové situace nemá smysl o prodloužení žádat. Dá proto pokyn ukončit centrální distribuci ochranných pomůcek ke konci dubna.

Pokud si pan premiér nepřeje pokračování nouzového stavu, nemá smysl o prodloužení žádat. Vydám na Ministerstvu vnitra pokyny k přípravě ukončení centrální distribuce ochranných pomůcek k 30.4. — Jan Hamáček (@jhamacek) April 21, 2020

Hamáček předtím opakovaně prohlásil, že prodloužení nutné bude, argumentoval především snazšími centrálními nákupy roušek či respirátorů. Babiš vyzval členy kabinetu, aby si na otázku vytvořili každý vlastní názor. Z došlých odpovědí podle něj vyplývá, že ministři sociální demokracie chtějí stav nouze prodloužit, ministři za ANO nechtějí, řekl večer premiér v televizi Prima. Pro prodloužení nouzového stavu nevidí nyní důvod ani náměstek ministra zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula, řekl dnes na Frekvenci 1.

Ve čtvrtek začne ve čtyřech regionech plošné testování na koronavirus. Cílem studie ministerstva zdravotnictví je zjistit, kolik lidí v zemi onemocnělo nemocí covid-19 a jakou si populace proti viru vytvořila imunitu. Testovat se bude v Praze, na jižní Moravě, Litoměřicku a Olomoucku. V Česku dosud zemřelo 201 nakažených pacientů a přes 1750 se vyléčilo. Celkový počet potvrzených případů se blíží sedmi tisícovkám.

V pondělí zaznamenali zdravotníci v Česku 154 nových nakažených, nejvíc od minulé středy. Dnes přibylo 61 nových případů, což je zatím nejnižší denní přírůstek od 14. března. Podle odborníků až kompletní čísla za dnešek a středu ukážou, nakolik se na vývoji epidemie projevilo méně striktní dodržování nošení roušek či dodržování odstupu během Velikonoc i postupné uvolňování restrikcí.

Výsledky plošného testování na koronavirus by měly být známy na začátku května, řekl novinářům ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Má ukázat podíl nakažených novým koronavirem v české populaci. Prymula očekává, že protilátky budou mít promile až procenta lidí. Od čtvrtka se bude testovat až 27.000 lidí z míst s různým množstvím nakažených.

Sněmovna v úterá ve stavu legislativní nouze schválila předlohu, podle níž se zvýší ošetřovné pro rodiče, kteří zůstali doma s potomky v souvislosti s uzavřením škol a školek kvůli koronavirové krizi. Zpětně od dubna má podle vládní novely činit 80 procent denního vyměřovacího základu zaměstnance místo nynějších 60 procent. Čeká ji posuzování i dalších vládních předloh, které mají zmírnit dopady koronavirové pandemie. Vládní návrhy ještě musí posoudit Senát a podepsat prezident Miloš Zeman.

Stát postupně uvolňuje omezení podnikatelských, sportovních, kulturních i společenských aktivit, které od poloviny března zásadně utlumily život i ekonomiku v zemi. Od 8. března by se mohly otevřít venkovní bazény, zato kryté bazény, haly či tělocvičny jsou podle Prymuly dál rizikové a výjimku by mohli dostat jen vrcholoví sportovci. Mírné oživení zájmu cestujících hlásí v posledních dnech železniční i autobusoví dopravci. Spoje budou do provozu vracet postupně. RegioJet by chtěl jasná pravidla pro to, kdy se otevře možnost cestovat do sousedních zemí.

Kvůli vládnímu zákazu vycestovat kvůli nákaze z České republiky chystá hnutí Starostů a nezávislých (STAN) ústavní stížnost. Žádná vláda nesmí podle STAN lehkovážně zacházet se základními právy a svobodami a uzavírat hranice jen pouhým usnesením. K plošnému uzavření hranic není podle STAN žádný důvod ani kvůli šíření nákazy a v Evropě nemá obdoby.

Sdružení automobilového průmyslu (SAP) dnes odhadlo, že měsíční propady tržeb automobilek v Česku přesahují kvůli odstávkám výroby v době koronavirové epidemie 50 miliard korun. Výroba osobních aut v Česku klesla v prvním čtvrtletí o 11 procent, v březnu po propuknutí koronavirové epidemie byl pokles větší než 36 procent. V pondělí 27. dubna ráno obnoví provoz automobilka Škoda Auto. Výroba v kolínské automobilce Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) se má rozjet v pondělí 4. května, nošovický Hyundai výrobu po odstávce obnovil 14. dubna.

Ekonomové z občanské iniciativy KoroNERV-20 tvrdí, že Česká republika doposud investovala do záchrany ekonomiky postižené koronavirovou krizí výrazně nižší částky než jednotlivé členské státy EU. Česká vláda přitom podle nich může být díky nízkému zadlužení daleko aktivnější. Proto ji vyzvali, aby poskytla malým a středním podnikům a osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) větší přímou pomoc v podobě odkladu plateb DPH a sociálního pojištění minimálně do ledna nebo plošně poskytla garantované úvěry pro zasažené sektory.