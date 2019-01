Na Facebooku přáli smrt dítěti, soudy je potrestaly podmínkou a prospěšnými pracemi

Soudy v Praze 6 a Vyškově potrestaly dva obžalované - Pavla Hrabáka a Ladu Vyskočilovou - za nesnášenlivé komentáře na Facebooku, v nichž přáli smrt novorozenci česko-kurdského páru z Třince. Oba dostali alternativní tresty ve zkráceném řízení, proti rozhodnutí nepodali odpor, a je tak pravomocné.

"Je to odpad, má to v genech. Bude se jen dál množit, kolik takovej negr bude mít za 25 let potomků. Takže za mě, dupnout na krk," napsal Pavel Hrabák pod snímek, na němž je novorozenec Ibrahim se svými rodiči - českou matkou a kurdským otcem.

Za nenávistný příspěvek teď musí pykat. Soud ho v listopadu uznal vinným z přečinu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo omezení jejich práv a svobod. "Byl pravomocně odsouzen k trestu obecně prospěšných prací ve výměře sto hodin," informuje Respektu s odkazem na mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 6 Zuzanu Barochovou. Pravomocným se stal rozsudek koncem prosince.

Tento týden nabylo právní moci také rozhodnutí Okresního soudu ve Vyškově z konce listopadu, které druhé obžalované - Ladě Vyskočilové určilo trest ročního vězení s podmíněným odkladem na čtyři roky za komentář "nemá tady co dělat, já být porodník, mám za dopoledne plnej kýbl".

Oba soudy v případu vydaly rozhodnutí trestním příkazem bez veřejného jednání. K tomuto zkrácenému typu řízení se soudy uchylují, pokud se jedná o přečin s nižší sazbou a pokud považují čin za jasně prokázaný už na základě důkazů obsažených ve spisu. Odsouzení mají možnost podat proti příkazu odpor, Hrabák i Vyskočilová však tresty přijali.

Kauza nenávistných komentářů má však ještě další obžalované - podle státního zastupitelství spáchali trestný čin ještě autoři tří dalších komentářů.