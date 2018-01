"Okamžitě utopit." Miminko s kurdským otcem přivítaly v Česku nenávistné komentáře, řeší je policie

před 6 hodinami

Případ nenávistných komentářů na adresu prvního rakouského miminka roku 2018, které se narodilo muslimským rodičům, má obdobu v Česku. Třinecká policie prověřuje oznámení o verbálních útocích proti chlapečkovi, jehož rodiče mají české, vietnamské a kurdské kořeny.

Praha/Třinec - Třinecká policie zkoumá případ nenávistných komentářů k novorozenci, který se loni narodil české občance a tureckému Kurdovi. Ten se do Česka dostal v době vrcholící uprchlické vlny. Komentáře se objevily na xenofobní facebookové stránce, která se vydává za seriózní zpravodajství.

Případ začal tím, že stránka WeAreHereAtHome převzala z regionální verze serveru Deník.cz fotografii miminka s tmavší pletí, kterou Deník zveřejnil v dubnu spolu s dalšími snímky novorozenců v regionu. Správce facebookové stránky sdílel snímek s vcelku nevinnou gratulací, za niž připojil doušku, že "adekvátní odpovědí na narození Ibrahima K. by bylo narození tří Janů Nováků".

Ve skutečnosti to byl vzkaz mezi řádky pro více než 80tisícovou komunitu jedné z nejsledovanějších xenofobních a protiuprchlických stránek na českém Facebooku. A odezvu našel.

"Tyhle netvoři, nezájem, strčte si ho do pryč!!! Nejradši do Afriky," napsala v reakci na příspěvek uživatelka vystupující jako Ludmila Hudcová. "Okamžitě utopit," přisadil si Josef Karban. "Tak kur*a a už se rozmnožujou, to je v hajzlu!" podělil se o svůj názor Martin Listzwan, zatímco Antonín Rendl komentoval fotografii slovy "jako krysy".

Správce stránky na četné nenávistné příspěvky nereagoval. Pouze na dotaz "No a co jako? Se máme pos*at?" odpověděl: "Teď ještě ne, až za 15 let."

Čtyřiadvacetiletá matka dítěte Lucie K. pochází z česko-vietnamské rodiny. "Manžel je turecký Kurd, který v roce 2016 utekl do České republiky před perzekucí v Turecku," sdělila redakci Aktuálně.cz. Kurdové jsou největší menšinou v Turecku, tvoří téměř pětinu obyvatelstva.

Prověřujeme, říká policie

Mluvčí moravskoslezské policie Karolína Bělunková redakci Aktuálně.cz sdělila, že se kriminální policie v Třinci případem loňských nenávistných komentářů vůči jednomu novorozenci v regionu zabývá. "Oznámení jsme přijali uprostřed listopadu, případ je ve stadiu prověřování. Policisté zahájili úkony trestního řízení," dodala.

S odkazem na citlivost případu a věk dítěte ale neposkytla žádné další informace. A to ani ohledně počtu lidí v hledáčku policistů, ani ohledně případného trestného činu, který by mohli spáchat.

Teoreticky se může jednat o podněcování k nenávisti vůči skupině osob, což je čin s až dvouletou sazbou obecně a tříletou, pokud se odehrál "veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem". Obecně ale bývají tresty za "facebookovou kriminalitu" nižší - například lidé, kteří vyhrožovali zpěvákovi Radku Bangovi, odešli od soudu s podmínkou či veřejně prospěšnými pracemi.

Podle informací Aktuálně.cz se policie v třineckém případu zabývá autory nanejvýš pěti nejdrsnějších komentářů.

"Manžela jsem potkala v azylovém centru"

Lucie K. se na redakci Aktuálně.cz obrátila poté, co se dozvěděla o novoročním případu z Rakouska, kde první dítě narozené v roce 2018 pocházelo z muslimské rodiny a také čelilo nenávistným útokům. "Nevěděla jsem, že lidé dokážou být tak krutí na nevinné dítě," vzpomíná na loňský listopad, kdy na internetu narazila na nenávistné komentáře určené jejímu synovi.

Lucie K. přitom už předsudky etnických Čechů zažila v dětství, pochází ze smíšeného česko-vietnamského manželství. Nyní studuje vysokou školu, našla si také práci v Karviné.

Manžela podle svých slov potkala v detenčním zařízení pro cizince Vyšní Lhoty, kde se ocitl, když jej zadrželi při snaze dostat se z Turecka do Německa. Když jej ze zařízení propustili, sblížili se. "Nějakou dobu žil s otcem v Německu, kam mě zval," líčí Lucie. Do Česka se mohl přestěhovat díky úspěšné žádosti o sloučení rodiny.

Luciin manžel nyní pracuje jako kuchař. "Stále ale doma slýcháme pokřikování, ať táhneme, odkud jsme přišli, někteří lidé s námi nevstoupí do výtahu nebo se diví, když nám někdo podrží dveře," vypráví Lucie.

Příspěvek neporušuje zásady komunity, dozvědí se lidé

Facebooková stránka WeAreHereAtHome se loni přejmenovala na nenápadněji vyhlížející stránku Zprávy.cz. Vytvořila si i neutrálně a zpravodajsky vyhlížející vizuál. S internetovou doménou Zpravy.cz, kterou spravuje vydavatelství Mafra, nicméně nijak nesouvisí.

Správci stránky na dotazy Aktuálně.cz výše zmíněné výpady označili za "hloupé chování pár jedinců". Na dotaz, proč nemažou nenávistné výpady, reagovali tvrzením, že se jim redakce snaží podsunout, že nemažou vulgarity. Kdo za stránkou stojí a proč se přejmenovala, neprozradili. "To, že vymažete něčí názor z diskuse, neznamená, že jste jeho názor změnil," doplnili.

Facebook už léta čelí kritice, že rasistické a xenofobní útoky nemaže, přestože je ve svých pravidlech označuje za nepřípustné. Lidem, kteří takové příspěvky ohlásí, ale často dorazí jen automatická odpověď, že správci příspěvek zkontrolovali a že neporušuje zásady komunity.

Nahlášení totiž často řeší jen automatizované systémy. Kontrolní mechanismy tak nedokážou vyhodnotit kontext příspěvku. Pomalá a vlažná byla i reakce Facebooku na nenávistné výroky reagující na tablo prvňáčků převážně romského, vietnamského a arabského původu na teplické základní škole.