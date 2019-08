Začíná soud se soudcem Elischerem, údajně bral úplatky. Mezi svědky budou i soudci

Předseda senátu pražského vrchního soudu Ivan Elischer, který čelí obžalobě z braní úplatků a ovlivňování soudních řízení, v pondělí usedne na lavici obžalovaných. Pražský městský soud prozatím nařídil hlavní líčení na jeden týden, v němž hodlá vedle šesti stíhaných lidí vyslechnout také dvě desítky svědků včetně tří dalších soudců vrchního soudu.

Vedle devětapadesátiletého Elischera čelí obžalobě pět mužů vietnamského původu. Soudce podle kriminalistů ovlivňoval rozhodování svého senátu v některých drogových kauzách ve prospěch stíhaných Vietnamců, kteří mu za to platili. Údajně také mimo jiné v jednom odvolacím řízení zvýšil původně uložené tresty, protože obvinění odmítli jeho nabídku na ovlivnění procesu.

Obžaloba má 71 stran a obsahuje sedm podrobně popsaných skutků, z nichž se Elischera týká šest. Opírá se o soudcovy textové zprávy či e-maily. Elischerovi hrozí za zneužití pravomoci, přijímání úplatků, neoprávněný přístup do počítačového systému a za nadržování až 12 let vězení a také trest propadnutí majetku.

Předsedkyni soudního senátu Veronice Cukerové do pátku nedorazily od obžalovaných či jejich advokátů žádné omluvenky, které by ohrozily hladký začátek řízení.

Cukerová původně usilovala o to, aby kauzu dostal na starosti některý z moravských krajských soudů. Poukazovala na to, že Elischerův domovský soud je "jejímu" pražskému městskému soudu věcně i místně nadřazený, a že by tedy mohly vzniknout pochybnosti ohledně nestrannosti. V případu navíc svědčí někteří Elischerovi kolegové z řad soudců - v prvním týdnu hlavního líčení jsou podle informací ČTK předvoláni Bohumil Kalát, Ĺubomír Klimáček a Tome Frankič starší.

Nejvyšší soud Cukerové nevyhověl, pouze stanovil, že případné odvolání v Elischerově kauze poputuje k Vrchnímu soudu v Olomouci, nikoliv - jak by bylo běžné - k Vrchnímu soudu v Praze.

Kriminalisté tvrdí, že hlavním organizátorem trestné činnosti u pražského vrchního soudu byl Elischerův známý Nguyen Quoc Hung, který je od svého loňského zatčení ve vazbě. Soudce se s ním podle vyšetřovatelů scházel i ve své kanceláři v soudní budově a od července 2013 do dubna 2016 mu sděloval neveřejné informace z trestních řízení.

Elischer připouští, že se s mužem zná, obvinění z korupce však kategoricky odmítá. Policii označil za neobjektivní a podjatou a zpochybnil také způsob, jakým si obstarala důkazy. Stěžuje si rovněž na postup státních zástupců, a to kvůli údajným průtahům. Ministryni spravedlnosti navrhl, aby v souvislosti s jeho případem podala kárnou žalobu na pražskou vrchní státní zástupkyni Lenku Bradáčovou a její podřízenou Lenku Šimkovou. Ministerstvo na dotaz ČTK uvedlo, že o návrhu zatím nerozhodovalo. Obdrželo jej koncem června a na jeho vyřízení má půlroční lhůtu.

Po svém zadržení strávil Elischer zhruba měsíc ve vazbě. Od konce loňského března nesmí soudit, a to až do pravomocného skončení svého stíhání. Po tu dobu pobírá polovinu platu. Letos v lednu dostal od nadřízeného výtku za to, že účinkoval v inscenovaném televizním pořadu, kde představoval podnikatele nakaženého virem HIV.