Ve vězeňské nemocnici napadl Ratha nůžkami. Soud mu potvrdil souhrnný trest 6,5 roku

Za napadení bývalého politika Davida Ratha ve vězeňské nemocnici potvrdil Vrchní soud v Olomouci muži z Vietnamu souhrnný trest 6,5 roku. Hoang Anh Vu napadl Ratha, který v době výkonu trestu pracoval ve vězeňské nemocnici na částečný úvazek, předloni v květnu při rutinní lékařské prohlídce. Rath útok vykryl, nebyl zraněn. Obžalovaný vinu popřel, proti rozsudku se odvolal.

Muž byl již odsouzen za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látky a za maření úředního rozhodnutí, za což dostal trest tři roky a čtyři měsíce. Kvůli útoku na Ratha byl odsouzen za pokus těžkého ublížení na zdraví a výtržnictví, původní trest mu tak soud zvýšil na 6,5 roku.

Podle předsedy senátu Jiřího Zouhara se odvolací soud s rozsudkem krajského soudu ztotožnil. Argumenty obžalovaného, že jednal v obraně, podle něj nemají žádnou oporu. Nelze také mluvit o nepřiměřeném trestu.

"V tuto chvíli je odsuzován pro čtyři úmyslné trestné činy. Původně mu byl uložen trest 40 měsíců, nyní mu hrozí sazba od pěti do 12 let vězení. Trest, který mu byl uložen, byl uložen na spodní hranici trestní sazby," uvedl předseda senátu.

Vu napadení popřel. Háji se tím, že po svém zadržení se necítil dobře a byl odveden na ošetřovnu. Celou situací byl podle svých slov rozrušen a Rath mu připomněl muže, který jej v minulosti na Slovensku napadl a pobodal. Osmnácticentimetrové nůžky si údajně vzal na obranu a držel je před sebou. Následně ho zalehnul příslušník vězeňské služby.

"Beru to jako velké neštěstí a nepochopení, byl to emoční výboj, zkrat člověka, který byl poprvé omezen na svobodě," uvedl jeho obhájce. Poukázal na to, že napadený tento útok bravurně odrazil a chytil jej za zápěstí. "Měl jsem strach a neovládal jsem se. Vzal jsem nůžky k sobě jen jako na obranu. Lituji toho, co se stalo," uvedl muž.

Někdejší středočeský hejtman si ve vězení tehdy odpykával sedmiletý pravomocný trest uložený za ovlivňování tendrů na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku. Loni v lednu byl bývalý politik z vězení podmíněně propuštěn. V červnu mu ale odvolací pražský vrchní soud prodloužil dříve uložený sedmiletý trest o rok, když ho uznal vinným v takzvané druhé větvi jeho korupční kauzy. Do vězení Rath nastoupil znovu letos 9. ledna.