Rath z vězení zatím nepůjde. Soud rozhodl o propuštění, žalobkyně ale podala stížnost

Městský soud v Brně rozhodl o podmíněném propuštění Davida Ratha z vězení s délkou zkušební doby sedm let. Na svobodu se ale Rath zatím nedostane, státní zástupkyně proti usnesení podala stížnost, není tedy pravomocné. Věc bude řešit brněnský krajský soud. Někdejší středočeský hejtman za ČSSD Rath si odpykává sedmiletý trest za korupci. Za sebou má polovinu trestu, tedy 3,5 roku vězení.

Předseda senátu Josef Tatíček v odůvodnění mimo jiné uvedl, že hodnocení Ratha z věznic bylo velice kladné, bezvadné. Pro nápravu Rath podle něj ve vězení udělal maximum. "Dostal pět pochval, s tím jsem se ještě snad nesetkal,“ uvedl Tatíček. Sebereflexi podle něj Rath udělal dostatečnou.

Podle státní zástupkyně Adriany Valcové u Ratha ale nenastala sebereflexe v takové míře, aby si uvědomil, co spáchal a jakým způsobem to mělo vliv na nahlížení na politiky. Připomněla, že nezaplatil celý peněžitý trest. Podle ní by také bylo podmíněné propuštění Ratha předčasné, protože mu byl trest v související kauze nepravomocně o rok zvýšen.

Rath ve svém závěrečném návrhu uvedl, že čím později se dostane ven, tím horší bude jeho pozice při splácení peněžitého trestu. Podle něj se mu státní zastupitelství tímto mstí. Uvedl, že splnil podmínky polepšení, které mu potvrdily dvě věznice.

"Mám za sebou polovinu trestu, 3,5 roku, subjektivně mám za to, že mi to dostačujícím způsobem stačilo, abych si uvědomil, že je třeba žít řádným způsobem. Byla to dostačující zkušenost, abych něco podobného v příštích letech a do konce života neudělal," uvedl Rath.

Podle něj šlo v jeho případě o souběh mnoha okolností. "Lituji toho, chyb jsem si vědom, byl jich celý řetěz. Vyvodil jsem z toho poznatek pro možné příští, kdy nechci, aby možné příští v této oblasti vůbec nastalo," řekl Rath.

Rath řekl, že se ve vězení snažil chovat co nejlépe, z věznice má pět pochval. V brněnské vazební věznici nyní pracuje jako lékař. V případě propuštění by pracoval jako lékař na poliklinice v Hostivici u Prahy, na dva dny v týdnu by ale dojížděl pracovat do brněnské vazební věznice, od které prý dostal takovou nabídku.