Soud povolil vydat údajného nájemného vraha do Srbska. Rozhodnutí je na Benešové

před 29 minutami

O tom, ve které zemi bude nakonec souzen cizinec podezřelý ze tří nájemných vražd, bude muset rozhodnout ministryně spravedlnosti Marie Benešová (ANO). Pražský městský soud v úterý rozhodl, že muž zadržený v březnu českou policií v Praze může být vydán do Srbska, sdělila mluvčí Markéta Puci. Stejný soud však již koncem května připustil také předání údajného vraha do Maďarska. Do doby, než se o jeho osudu rozhodne, zůstává cizinec v pražské věznici.

"Vydání do Srbska je přípustné. Rozhodnutí je pravomocné," uvedla Puci. Konečný je i verdikt o přípustnosti předání do Maďarska. Osmatřicetiletý Čaba Dér, který má podle dřívějších informací maďarské i srbské občanství, souhlasil pouze s předáním do Maďarska. U soudu uvedl, že má v zemi rodinu. Se žádostí Srbska o vydání však zásadně nesouhlasil. "Má k tomu své důvody, které však nebudu rozebírat," řekl na konci května Dérův právní zástupce Blend Raji. Nájemný vrah chycený v Praze měl u sebe pistole s tlumičem i paruku. Je ve vazbě číst článek V Maďarsku čelí cizinec trestnímu stíhání pro vraždu. Dér podle tamějších policistů loni v noci z 19. na 20. září střelil do hlavy muže za parkovištěm u nákupního centra v Budapešti. Do země předalo svůj případ i Nizozemsko, které na údajného nájemného vraha vydalo původně také evropský zatykač. I tento zatýkací rozkaz souvisel s vraždou střelnou zbraní. Srbsko chce stíhat Déra pro další vraždu. Média v lednu zveřejnila videozáznam z bělehradského předměstí, kde vystoupil za bílého dne z auta muž, zastřelil vedle stojícího člověka, znovu nasedl a odjel. Tímto mužem byl údajně právě Dér. Policisté ze speciálního útvaru cíleného pátrání společně se středočeskou zásahovou jednotkou Déra dopadli 1. března, a to v žižkovském hotelu Amadeus. Muž měl u sebe padělané doklady, dvě střelné zbraně, tlumič a munici. Od svého zadržení je Dér ve vazbě. Podle policie používal maskovací prostředky, aby změnil svůj vzhled. Nájemného vraha, hledaného ve třech státech, zadržela policie v Praze číst článek