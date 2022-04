Policisté obvinili mladíka z vraždy učitele na škole v Praze. Nyní je ve vazbě

Policisté obvinili z vraždy devatenáctiletého mladíka, který podle nich ve čtvrtek mačetou napadl pedagoga Středního odborného učiliště v pražské Ohradní ulici. Učitel zraněním podlehl. Mladíkovi hrozí 12 až 20 let vězení. Soud v sobotu poslal muže do vazby kvůli obavě z útěku podezřelého, mohl by prý také pokračovat v trestné činnosti.

"Obvinění bylo fyzické osobě sděleno policejním orgánem podle ustanovení kvalifikované skutkové podstaty trestného činu vraždy, neboť spáchanému skutku, tak jak z dosavadního průběhu přípravného řízení vyplývá, odpovídá ustanovení o spáchání vraždy úmyslně a s rozmyslem," uvedl mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Mluvčí dodal, že soud dnes na mladíka uvalil vazbu. "Jako vazební důvod soud shledal důvody vazby útěkové a předstižné, tj. nebezpečí, že obviněný uprchne, bude se skrývat, aby se vyhnul trestnímu stíhání, respektive soud zohlednil skutečnost, že obviněnému hrozí vysoký trest, či nebezpečí, že by se obviněný mohl opakovaně dopouštět trestné činnosti, pro kterou je stíhán," uvedl Cimbala. Související "Bojím se, abych neřekl blbost." Učitelé tápou, jak odpovídat na otázky dětí o válce "Ve věci bude nyní pokračovat přípravné řízení trestní fází označovanou jako vyšetřování," dodal mluvčí s tím, že bližší informace státní zastupitelství v tuto chvíli poskytovat nebude. Mladík podle vyšetřovatelů zaútočil mačetou na učitele ve čtvrtek před polednem ve čtvrtém patře budovy školy v Praze 4 v jeho kabinetu. Pedagog přes snahu přivolaných záchranářů zraněním na místě podlehl. Útočník z místa utekl, policie mladíka následně zatkla v Dolních Břežanech v okrese Praha-západ. Předpokládaným motivem činu byl podle vyšetřovatelů spor mezi ním a pedagogem. Ředitel školy Karel Dvořák na stránkách učiliště uvedl, že s žákem nikdy nebyly problémy a ze strany školy nebyly porušeny žádné bezpečnostní předpisy. Předseda Pedagogické komory Radek Sárközi dnes upozornil, že ředitel Dvořák loni od ministra školství Roberta Plagy (za ANO) převzal medaili za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost. Česká školní inspekce v poslední inspekční zprávě z dubna 2020 po kontrole označila za slabou stránku učiliště mimo jiné nesystematické a nedůsledné řízení činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence ve vztahu k žákům ohroženým školní neúspěšností a absenci strategie předcházení školní neúspěšnosti.