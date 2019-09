Soud osvobodil ženy obžalované z propagace neonacismu. Neradikalizovaly se, rozhodl

Obvodní soud pro Prahu 2 v pátek osvobodil šestici žen, které čelily obžalobě z podpory a propagace neonacistického hnutí Resistance Women Unity. Některé ze skutků podle soudu nebyly trestnými činy, u dalších se zase neprokázalo, že by je spáchaly obžalované. U části skutků zase trestnost činu zanikla, uvedla soudkyně. Rozsudek není pravomocný. Ženy vinu odmítají, stíhání bylo podle nich účelové.

Zuzana Cvrčková, Martina Bartošová, Michaela Čermáková, Martina Boriková, Michaela Dupová a Eva Bittmannová se podle obžaloby podílely na organizaci akcí podporujících neonacistické hnutí nebo na výrobě a distribuci materiálů propagujících Resistance Women Unity (RWU).

Hnutí podle žalobce podporovaly zejména na akcích uspořádaných pro příznivce krajní pravice. Pozvánky a další materiály zveřejňovaly také na internetu. Ke skutkům podle spisu docházelo v letech 2007 až 2009.

Akce se konaly především ve středních Čechách, například v Praze, Kutné Hoře, Kladně, ale i v Děčíně. Získané prostředky pak údajně byly použity i k podpoře takzvaných Prisoners of War, což jsou uvěznění pravicoví extremisté. Obžaloba viní ženy také z toho, že pořádaly například dětské dny, kam chodili pravicoví extremisté a jejich potomci.

Soud dospěl k závěru, že se některé obžalované k hnutí skutečně hlásily. "Pouze u paní Bittmanové má soud za to, že nepropagovala RWU," uvedla Fialová. "S ohledem na to, že obžalované se nijak neradikalizovaly, od té doby utekla strašná spousta času, obžalované žijí řádným životem, mají děti, mají svoje zaměstnání, soud má za to (…), že trestnost toho, co se stalo, zanikla," vysvětlila však soudkyně

Stíhání bylo na objednávku, tvrdí ženy

Všechny ženy obžalobu odmítají, v závěrečných řečech upozornily například na to, že na akcích, kterých se podle obžaloby zúčastnily, byli policisté, kteří by zasáhli v případě, kdy by k nějakému trestnému činu došlo. "Nereagovali na to, protože nebylo na co reagovat," řekl zase obhájce jedné z žen. Podle státního zástupce ale není možné chování žen dekriminalizovat jen kvůli tomu, že byla přítomna policie. Ta se podle žalobce věnuje na demonstracích zejména tomu, aby nedošlo k poškození zdraví či majetku lidí. Pro ženy navrhoval podmíněné tresty.

Obžalované ve svých také uvedly, že stíhání považují za účelové, bylo podle nich vytvořeno na politickou objednávku. Upozornily také na délku trestního řízení, která podle nich přesáhla sedm let. "Rozhodně se necítím vinna, žádného trestného činu jsem se nedopustila," řekla například minulý týden jedna z obžalovaných.

Policie v minulosti o RWU uvedla, že ideově navazuje na obdobné ženské organizace hitlerovského Německa do roku 1945 s ideovým podtextem rasové výlučnosti árijských žen. Založena byla v roce 2007. Jejím cílem podle proklamací bylo posílení opozice vůči systému, který jde podle RWU "cíleně proti dlouhodobému přežití bílých rodin". Některé členky RWU se angažovaly také v soudem zakázané extremistické Dělnické straně.