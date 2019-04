Fanoušci neonacistických kapel míří ke Znojmu, hrát má i člen vedení Pravého sektoru

Příznivci krajní pravice se v sobotu sjedou do Hlubokých Mašůvek u Znojma na hudební festival, kde vystoupí neonacistické kapely, jejichž texty otevřeně hlásají nenávist. Aktuálně.cz to potvrdil ředitel policie jihomoravského kraje Leoš Tržil. Na místě policisté chystají bezpečnostní opatření.

Na akci s názvem Pagan War Fest upozornila v pátek Antifa.cz na svém webu, původně však avizovala, že se koncert bude konat v Brně. Později upřesnila, že se odehraje v klubu Boomerang v Hlubokých Mašůvkách u Znojma.

"Něco by tam mělo být. Veřejnou akci tam nemám žádnou, ale nějaké narozeniny by tam měly proběhnout," řekl na dotaz Aktuálně.cz muž, na něhož klub uvádí kontakt. Na dotaz, zda se bude jednat o narozeniny spojené s koncertem, dodal: "určitě, my děláme jen živou muziku." O jakou kapelu jde a zda může být spojena s krajní pravicí, však odmítl uvést.

Informaci, že se neonacistický koncert v sobotu na Znojemsku bude konat, však Aktuálně.cz potvrdila policie.

"Víme o tom a kolegové z územního odboru Znojmo připravili bezpečnostní opatření. Budeme dohlížet nad veřejným pořádkem, vyhodnocovat situaci a podle toho přijímat opatření. Jde o uzavřenou soukromou akci. Podobný koncert tam není poprvé," řekl Aktuálně.cz ředitel krajského policejního odboru Leoš Tržil. Informaci potvrdila také policejní mluvčí Alice Musilová.

Policejní dohled potvrdil i starosta Hlubokých Mašůvek Zbyněk Frey. "Vím o tom, ale obci to oficiálně oznámeno nebylo, protože se jedná o soukromý klub a soukromou akci," sdělil Frey.

Poznamenal, že koncert konzultoval i s majitelem a provozovatelem klubu, který jej ujistil, že jde "primárně o setkání fanoušků hudby". "Věřím, že v tomhle duchu se i akce odehraje," dodal.

Neonacistická uskupení mají přilákat stovku příznivců krajní pravice

Mezi vystupujícími je i ukrajinská metalová skupina Sokyra Peruna, proslulá svými otevřeně rasistickými a antisemitskými texty. Její frontman Arsenij Bilodub je členem vedení ukrajinské krajně pravicové strany Pravý sektor a podporovatelem ultranacionalistické polovojenské jednotky Batalion Azov.

Zároveň vlastní značku Svastone, která prodává oblečení s motivy připomínajícími nacistickou symboliku. Kapela je jednou z nejvýraznějších neonacistických uskupení na území bývalého Sovětského svazu. V jejích textech lze najít výzvy k rasové válce, boji za bílý ráj a árijská práva a nenávist k jiným rasám a k Židům.

"Díky svým aktivitám a nepochybně i díky tomu, že své politické přesvědčení nikdy neskrýval, se Bilodub těší značnému respektu ukrajinské ultrapravicové scény," uvedla Lenka Mandlová z Antifašistické akce.

Podle Miroslava Mareše, experta na extremismus z Masarykovy univerzity v Brně, má Sokyra Peruna na Českou republiku dlouholeté vazby a má svou stabilní skupinu podporovatelů. Více než na jižní Moravě však podle Mareše měla vždy více fanoušků spíše na Karlovarsku.

Společně s ukrajinskou kapelou má vystoupit také liberecká skupina Saubande, jejíž členové byli dříve aktivní v již neexistující neonacistické síti Autonomní nacionalisté či slovenští Old Firm a Podpoľanica.

Bilodubovu kapelu do Česka podle Antify vedou letité přátelské vztahy s česko-slovenskou neonacistickou scénou. Ty udržuje především se slovenskou kapelou Krátký proces (respektive Juden Mord) a s obchodem Might Is Right, jenž je napojený na jihočeskou chuligánskou scénu a zaměřený výhradně na ultrapravicové značky, včetně zmiňované Svastone.

Na festival se tak podle předpokladů Antify sjedou stovky příznivců krajní pravice nejen z České republiky, ale také ze Slovenska a dalších zemí. Podle informací Antify je pořadatelem Petr Cup, člen skupiny fotbalových ultras Orthodox Fans Brno. Ačkoliv Mareš povědomí o brněnských fotbalových ultras má, s pořádáním takovýchto koncertů je spíš nikdy nespojoval.

Změna místa konání z avizovaného Brna na malou vesnici u Zlína podle Mareše může znamenat pro pořadatele akce méně pozornosti veřejnosti, nevnímá to jako něco vyjímečného.

Koncert ukrajinské kapely na Slovensku nevyšel

Zmiňovaná ukrajinská kapela Sokyra Peruna měla vystupovat loni na začátku září ve slovenské městečku Detva v rámci oslav vzniku slovenské neonacistické skupiny Krátký proces. Poté, co o koncertu napsali novináři ze slovenského serveru Aktuality.sk však byla akce zrušena. Důvodem byly údajné zdravotní problémy frontmana hudebního uskupení.

Ve stejný čas se přitom ve městě měl konat festival romské kultury. Jak tehdy přiznal primátor Ján Šufliarsky, menšinový festival musel neonacistickém koncertu ustoupit. Policie tehdy Šufliarskemu doporučila, aby z bezpečnostních důvodu koncert přeložil na jiný termín.

