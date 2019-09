Sochu svatého Václava "ozdobil" transparent. Vyvěsili ho členové ekologického hnutí

Na sochu svatého Václava na Václavském náměstí v Praze v sobotu ráno skupina lidí vyvěsila pomocí vysokozdvižné plošiny transparent s nápisem "Nedejme zahynout nám i budoucím". Policie na místě zasahuje a žádá skupinu lidí, aby transparent sundala.

"Nemáme informaci, že by to někdo povolil," řekla policejní mluvčí Eva Kropáčová. Dodala, že policie už zná totožnost skupiny lidí a pokud transparent nesundají, policie o to požádá hasiče.

ČTK na místě zjistila, že pod textem odkazujícím na svatováclavský chorál je podepsáno hnutí Rebelie proti vyhynutí (Extinction Rebellion), jehož cílem je upozornit na klimatickou krizi a jeho členové už v Česku několikrát protestovali. Vyjádření hnutí, které už v Praze protestovalo vícekrát, ČTK zjišťuje.

"Osoby, které transparent pověsily, máme ztotožněné. Byly vyzvány, aby transparent sundaly. Když ho nesundají, požádáme hasiče, aby tak učinili," řekla Kropáčová.