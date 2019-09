Socha Koněva by mohla stát na Olšanech, souhlasí dcera maršála i starosta Prahy 6

Socha maršála Ivana Koněva by se mohla přestěhovat na Olšanské hřbitovy v Praze. Nejprve to v rozhovoru pro Aktuálně.cz připustila dcera sovětského vojevůdce Natalja a jako možné řešení se to zamlouvá také starostovi Prahy 6 Ondřeji Kolářovi. Přesun sochy na nové místo chce navrhnout už na čtvrtečním jednání zastupitelstva.

Natalja Koněvová v rozhovoru pro Aktuálně.cz odmítla, aby se socha jejího otce přemístila na ruskou ambasádu v Praze či do nějakého soukromého muzea. Přesun na Olšanské hřbitovy by však pro ni mohl být přijatelný. "Teoreticky ano. Ale rozhodně ne zahrada velvyslanectví nebo soukromé muzeum, protože můj otec je historická postava," řekla Koněvová.

Jak zjistil deník Aktuálně.cz, záměr se zamlouvá i starostovi Prahy 6 Ondřeji Kolářovi (TOP 09). Ve čtvrtek se osudem pomníku bude zabývat zastupitelstvo pražské čtvrti. "Já budu navrhovat, aby pro sochu bylo nalezeno nové důstojné umístění. A co je lepšího a důstojnějšího než vojenský hřbitov? Samozřejmě ale budu respektovat jakékoliv rozhodnutí zastupitelstva," řekl Aktuálně.cz starosta městské části, na jejímž území se nyní socha Koněva nachází.

Ruské ministerstvo zahraničí však jakékoliv přemísťování sochy odmítá, podle něj je to "znevážení významu těch slavných a tragických stránek dějin, jimž jsou věnovány". Deník Aktuálně.cz zaslal dotaz na ruskou ambasádu, zda ani přesun sochy na Olšany není pro Rusy přijatelný, ale odpověď dosud nedorazila.

Správu pražských hřbitovů dosud kvůli možnému přestěhování sochy nikdo nekontaktoval. "Pokud takovou žádost obdržíme, budeme zřejmě požadovat vyjádření magistrátu, jakožto zřizovatele, a rozhodně pak zažádáme o odborné stanovisko jak odboru památkové péče magistrátu, tak i Národního památkového ústavu," řekla mluvčí Správy pražských hřbitovů Oldřiška Dvořáčková.

Podle ní však není vůbec jisté, jestli by se našlo místo, kde by socha Koněva mohla stát. "Pravděpodobně by v úvahu přicházel areál druhého obecního hřbitova, na kterém se nacházejí čestná vojenská pohřebiště. Nicméně bez vyjádření památkářů lze těžko cokoliv předjímat," dodala Dvořáčková pro Aktuálně.cz.

Na vojenském pohřebišti leží mimo jiné právě vojáci Rudé armády, kteří padli během druhé světové války během osvobozování Československa v roce 1945. Koněvův pomník, který nyní vyvolává spory, byl odhalen v roce 1980 u příležitosti 35. výročí osvobození. Části veřejnosti i zastupitelů Prahy 6 vadí především působení Koněva po válce. Řídil krvavé potlačení maďarského protikomunistického povstání v roce 1956 či zajišťoval zpravodajský průzkum před vpádem vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968.

S odstraněním sochy musí souhlasit památkáři

Občané proti soše podepisovali petice, v minulosti byla několikrát polita červenou barvou. Starosta Kolář proto nyní chce pomník přemístit. I to však bude vyžadovat souhlas památkářů.

Místo, kde socha stojí, je součástí památkové zóny. "Pokud by skutečně bylo požádáno o přesun pomníku, tak se musí vymyslet, co tam bude potom. Pomník má nějaký půdorys, nějakou konzistenci s parkem. Určitě je třeba se zamyslet, co tam bude potom a jak to bude uspořádané," řekla Andrea Holasová z pražského pracoviště Národního památkového ústavu. V tuto chvíli však podle ní nelze říct, jestli by památkáři s přesunem sochy - ať už na Olšanské hřbitovy, nebo kamkoliv jinam - souhlasili.

