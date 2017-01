Sobotka: Na platy řidičů by měl přispět stát. Babiš: Ať je najdou kraje v rezervách

před 22 minutami

Podle sociální demokracie by měl na platy řidičů autobusů přispět stát, ANO a lidovci jsou ale proti. Podle nich by měly prostředky najít kraje ve svých rozpočtech. Jednání se tak nijak neposunula. Podle ministra dopravy Dana Ťoka je problém především u majitelů firem, který jejich zaměstnanci řeší skrze stát.

Praha - Středeční debata koaličních stran o tom, zda by měla vláda přispět krajům na zvýšení mezd řidičů linkových autobusů, neměla konkrétní výsledek. Podle hnutí ANO a lidovců by regiony měly hledat peníze ve svých rozpočtech, ČSSD by krajům chtěla přispět.

Ministr financí Andrej Babiš (ANO) uvedl, že kraje by měly hlavně dočerpat peníze z evropských fondů a hledat rezervy. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) zdůraznil, že o peníze žádají i kraje vedené hejtmany ANO a KDU-ČSL. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) řekl v Čeladné na Frýdecko-Místecku, že nevidí důvod, proč by měl částku dorovnávat stát.

Vláda loni rozhodla, že od letošního ledna stoupnou minimální mzdy řidičů autobusů zhruba o třetinu ze 71,60 Kč na hodinu na 98,10 Kč. Zvyšují se i další příplatky. Kraje objednávají veřejnou dopravu a potřebné linky dotují. Asociace krajů ČR vyčíslila roční zvýšení nákladů pro kraje, související s růstem mezd, dohromady na 1,2 miliardy korun.

Sobotka na koaliční jednání šel s tím, že stát by měl přispět krajům alespoň letos. Babiš však nesouhlasí, aby stát přispíval na smlouvy se soukromými dopravci. "Loni dostaly kraje 24 miliard navíc. Očekávám, že si vezmou příklad ze (středočeské) hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové, která našla peníze v rozpočtu. Ne, že zase přijdou za námi," uvedl. Kraje jsou podle něj na takové chování navyklé.

Šéf lidoveckých poslanců Jiří Mihola uvedl, že KDU-ČSL je pro navýšení mezd řidičů. "Je to však úkol krajů. Hospodaří s přebytkem. Peníze nesmí ulpět u soukromých dopravců, ale jít řidičům," uvedl na twitteru. I podle Babiše mají regiony ve svých rozpočtech rezervy. "Takže si myslím, že když se budou snažit, tak peníze najdou. Hlavně by se měly kraje snažit čerpat evropské peníze, tam mají 14 miliard," uvedl.

Koaliční strany se ve středu ve svých názorech neposunuly. Sobotka partnerům vyčetl, že odmítají diskusi o příspěvku, i když o něj žádají i hejtmani z jejich stran. "Je potřeba, aby si to vyjasnili s vlastními hejtmany," uvedl. Kraje podle něj do 15. února zpřesní své požadavky, o kterých pak budou na společném jednání ministři se zástupci krajů hovořit.

Ministr Ťok řekl, že řešení, které zvolila vláda, přináší víc problémů než užitku. "Pro mě to jádro sporu je problém mezi soukromým majitelem firmy a jeho zaměstnanci, který se tady řeší skrze stát, a myslím si, že to není fér vůči žádné straně. Trošku se bojím, že to řešení může vést k tomu, že sice řidiči na svých výplatních páskách uvidí, že mají tarif zvýšený podle nařízení vlády, ale celková částka nebude taková, kterou očekávají, a bude z toho víc zklamání než řešení," řekl Ťok.

Řekl, že kraje prostředky na veřejnou dopravu dostaly. "Ony ty prostředky ušetřily tím, že soutěžily na cenu a vysoutěžily si co možná nejnižší ceny a pak ty prostředky utratily jinde. Ale já nevidím důvod, proč by měl stát dneska nově dorovnávat tuto částku, krom toho, že svým nařízením zvýšil minimální cenu řidičů," řekl Ťok.

autor: ČTK