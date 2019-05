TOP 09 se propadla pod pět procent. Snížil se i zisk ANO a pirátů, ukazuje průzkum

před 35 minutami

Sněmovní volby by v dubnu podle modelu Kantar CZ vyhrálo ANO se 30 procenty. Druzí by skončili piráti s 16 procenty a třetí ODS s 13,5 procenta. Volební model v neděli zveřejnila Česká televize. Do dolní komory by se dostalo osm politických stran, pod pětiprocentní hranicí zůstala TOP 09 se čtyřmi procenty.

Ze současných sněmovních stran by tak TOP 09 byla jediná, která by do dolní komory zřejmě nepronikla. Agentura připomíná, že statistická chyba volebního modelu se pohybuje mezi +/- 1,3 až třemi procentními body. Volební model Kantar CZ pro Českou televizi Foto: ČT24 Dvěma nejsilnějším stranám voliči ubyli. Zisk ANO i pirátů se v dubnu oproti minulému měření zmenšil shodně o tři procentní body. ODS zůstala beze změny, naopak čtvrtá SPD si tři procentní body připsala, v dubnu by získala 8,5 procenta. Stejný výsledek jako v březnu má ČSSD s 6,5 procenta a komunisté s šesti procenty. Nárůst podporovatelů zaznamenali Starostové a nezávislí, kteří se vrátili nad pětiprocentní hranici a získali šest procent. Do sněmovny by se pak dostali ještě lidovci s 5,5 procenta. O své volbě bylo při posledním výzkumu pevně rozhodnuto 42 procent lidí a dalších 28 procent by své rozhodnutí spíš už neměnilo. Zbylá skoro třetina současných voličů pak říká, že by rozhodnutí ještě změnit mohla.