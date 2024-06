Sněmovní volby by vyhrálo ANO před ODS, TOP 09 a lidovci jsou pod pěti procenty

Sněmovní volby by ovládlo opoziční hnutí ANO s 34 procenty. Na druhém místě by se umístila s výrazným odstupem vládní ODS, které by dalo hlas 16 procent voličů. Z červnového modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi vyplývá, že do sněmovny by se dostali ještě Piráti s devítiprocentní podporou, STAN s 9,5 procenta a hnutí SPD, kterému model přisoudil šest procent hlasů.

Pokud by vládní strany ODS, KDU-ČSL a TOP 09 stejně jako v posledních sněmovních volbách či nedávných evropských volbách utvořily koalici Spolu, získaly by 22,5 procenta hlasů. ANO s 34 procenty oproti předchozímu dubnovému průzkumu o dva procentní body posílilo. ODS s 16 procenty má o půl procentního bodu víc než na jaře. Třetí Piráti s devíti procenty si pohoršili o dva procentní body. Podpora STAN stoupla o jeden procentní bod na 8,5 procenta. Související Babiš se spojil s Orbánem a rakouskými národovci, chtějí založit vlasteneckou frakci Hnutí SPD podle autorů průzkumu zaznamenalo mezi stranami největší odliv voličské přízně. Získalo by nyní šest procent hlasů, ve srovnání s dubnem o tři procentní body méně. Ze stran, které nyní nemají zastoupení ve sněmovně, zaznamenala podle Kantaru největší vzestup Přísaha se 4,5 procenta. Úbytek podpory podle průzkumu naopak zaznamenaly vládní TOP 09 a KDU-ČSL. TOP 09 si oproti dubnu pohoršila o procentní bod na čtyři procenta, lidovci o půl procentního bodu na tři procenta. Tři procenta hlasů by získali rovněž komunisté, na 2,5 procenta by dosáhli Zelení, Svobodní i SOCDEM.