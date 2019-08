Sněmovna projedná žalobu na Zemana na konci září. Dostatek hlasů ale nejspíš nezíská

Senátní návrh ústavní žaloby na prezidenta Miloše Zemana by měla sněmovna projednat ve čtvrtek 26. září. Shodl se na tom při projednávání návrhu zářijové schůze dolní komory organizační výbor.

Návrh žaloby obdržela sněmovna od horní komory poslední červencový den. Pokud by o ní poslanci nerozhodli do tří měsíců, takzvaně by spadla pod stůl. Už v pátek příštího týdne se bude návrhem zabývat sněmovní ústavně-právní výbor.

Aby se ústavní žaloba dostala k Ústavnímu soudu, musela by pro návrh hlasovat aspoň třípětinová většina, tedy nejméně 120 poslanců. S ohledem na rozložení sil v dolní komoře, kde má většinu vládní koalice ANO a ČSSD s podporou KSČM, a také s ohledem na pozice hnutí SPD to není pravděpodobné.