Prezident nesmí dělat z ústavy trhací kalendář, říká šéf KDU-ČSL. Jde za Zemanem

Předsedu KDU-ČSL Marka Výborného čeká v úterý schůzka s prezidentem Milošem Zemanem. Lidovečtí senátoři totiž patří k největším kritikům Zemana a kromě jiného prosazují podání ústavní žaloby proti němu. "Naprosto jednoznačně za nimi stojím," tvrdí Výborný o postupu svých kolegů. Nechce ale, aby téma schůzce se Zemanem dominovalo.

Když přijdete za prezidentem Milošem Zemanem, můžeme předpokládat, že vzpomene vaše senátory, kteří vesměs patří mezi jeho ostré kritiky. O čemž svědčí i to, že prosazují ústavní žalobu na prezidenta. Budete senátory hájit, nebo spíš budete hledat způsob, jak si prezidenta nepohněvat?

Naprosto našim senátorům rozumím a jasně jsem je v tomto podpořil. A to nejen já, ale celé předsednictvo KDU-ČSL. Nejedná se totiž jen o současnost, ale jedná se i o budoucnost. Jak budou nastaveny vztahy mezi jedním článkem exekutivní moci, prezidentem, a druhým článkem, premiérem, tak to ovlivní situaci v příštích letech u každé další vlády. Pan prezident to ode mě v úterý uslyší.

Ptám se proto, že vy nepatříte k politikům, kteří by používali ostrá vyjádření. Takže se nabízí, že byste mohl hledat nějakou cestu, jak s prezidentem co nejlépe vycházet.

Nemám potřebu dávat silácká prohlášení. Pan prezident si ale nesmí dělat z ústavy trhací kalendář. Panu prezidentovi zopakuji to, co KDU-ČSL říká dlouhodobě, my si za tím stále stojíme a bude tomu tak i do budoucna. Každý občan České republiky, bez ohledu na to, jestli je to prezident, premiér nebo jestli to je poslední občan ze zapadlé vesničky, musí respektovat zákony této země. A tím prvním zákonem je ústava. Trápí mě, že tady snižujeme politickou kulturu. Když se díváme, jak občané negativně hodnotí politiku, tak toto bohužel neprospívá ani současnosti ani budoucnosti této země.

Takže se nemůže stát, že v zájmu co nejlepších vztahů s prezidentem byste se vyhnul kritice jeho chování?

To ne. Nechci ale, aby vznikl dojem, že jedu s panem prezidentem diskutovat o jeho postavení v ústavním systému České republiky. Já mu chci především sdělit své vize a programové cíle KDU-ČSL, protože jde o naše první setkání od chvíle, kdy jsem byl zvolený novým předsedou KDU-ČSL. Po zvolení jsem požádal o schůzku mimo jiné pana prezidenta a z prezidentské kanceláře jsem dostal nabídku přijít v úterý.

Ale zopakujete prezidentovi svá dřívější slova o tom, že měl jmenovat Michala Šmardu ministrem kultury?

Pokud už ta nominace pana Šmardy na Pražském hradě leží a byla tam doručena premiérem Andrejem Babišem, tak prezident by měl v této věci konat. To, že se měla předtím odehrát nějaká politická jednání, což bývalo standardní v době, kdy ve vládě byla KDU-ČSL, to je také pravda. Vycházím ale z toho, že prezident obdržel nominaci z rukou premiéra a měla by se respektovat ústava.

Někteří právníci prezidenta hájí, například jemu blízký právník Zdeněk Koudelka napsal do MF Dnes, že prezident není povinen ministra jmenovat. Nemůže mít pravdu?

Když se podíváte do historie, tak Václav Havel i Václav Klaus se v podobných situacích ocitli, vždycky tam docházelo k politickým rozhovorům, které vedli s premiérem, a prezidenti nakonec dotyčného jmenovali. Třeba s nějakou časovou prodlevou, ale jmenování tam bylo.

A co říkáte na argumenty některých, že nemusí jmenovat?

Nezastírám to, že při jmenování je situace jiná než při odvolání ministra. V případě odvolání nemá prezident prostor k nějakým jednáním, pokud je doručena premiérem demise ministra, jako v případě ministra kultury Antonína Staňka, tak já jsem vůbec nerozuměl prodlevě dva a půl měsíce, než prezident vyhověl demisi ministra. V případě jmenování ministra je situace poněkud odlišná, nicméně v situaci, kdy nominace dorazí rukou premiéra, tak potom by měl prezident skutečně konat. Tato debata navíc není o panu Šmardovi, ale o tom, do jaké míry budeme, nebo nebudeme respektovat ústavu.

Pan Koudelka má odlišný názor.

Naprosto souzním se slovy předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského, podle kterého měl prezident jmenovat ministra. A stejně reaguje celá řada dalších ústavních právníků a profesorů ústavního práva. Oni hovoří naprosto jednoznačně. Ale znovu bych chtěl upozornit, že za panem prezidentem nejdu primárně probírat jeho postavení v ústavním systému, ale jdu ho seznámit s programovými prioritami KDU-ČSL.

A jaké jsou tyto priority?

Jde například o boj s exekucemi, obrovský problém České republiky, který se snažíme řešit, a myslím, že bychom v tom mohli najít s panem prezidentem společnou řeč. Podobně by to mohlo být u prorodinné politiky, myslím, že jsme s ním ve shodě i ohledně financování sociálních služeb. To jsou témata, o nichž chci určitě s panem prezidentem hovořit.

Třeba se stane, že na kritiku prezidenta ani nedojde.

Nedokáži předjímat obsah rozhovoru. Pokud ale budeme hovořit o této věci, tak naprosto jednoznačně řeknu i panu prezidentovi, že jako předseda KDU-ČSL stojím za našimi senátory i poslanci v této věci, která mu možná není příjemná. Nevidím důvod, proč by ode mě neměl slyšet můj názor. A na druhé straně jsem rád, že uslyším jeho názor přímo od něj, a ne zprostředkovaně například od pana mluvčího Jiřího Ovčáčka.

Myslím, že ostřeji než vy vystupuje proti prezidentovi váš poslanec a bývalý místopředseda strany a ministr Marian Jurečka. Ten oznámil, že se pokusí sehnat podpisy, aby se mohla uskutečnit mimořádná schůze poslanců, na které by se debatovalo o tom, jak prezident zachází s ústavou. Konzultoval svou iniciativu s vámi a podporujete ji?

První společný poslanecký klub máme 27. srpna kde se budeme věnovat i této věci. Budeme postupovat jednotně jako celý klub.

A vy podporujete mimořádnou schůzi?

Dne 10. září začíná řádná schůze Poslanecké sněmovny. A my na ní budeme jednoznačně požadovat, aby se ústavní žaloba na prezidenta projednávala. Pokud by tento bod chtěla vládní koalice blokovat, potom přichází na pořad svolání mimořádné schůze. Věřím, že bychom toto svolání našli snadno shodu napříč opozicí.

Takže zatím nebudete usilovat o mimořádnou schůzi?

Když se podíváme na lhůty, které jsou potřeba ke svolání takové schůze, tak mi z hlediska času nedává moc smysl vyvolávat mimořádnou schůzi. Konala by se téměř v předvečer řádné schůze. Ale uvidíme, jaký bude politický vývoj tohoto týdne. Podle toho budeme postupovat, ani mimořádnou schůzi nevylučuji. Jde nám o nejrychlejší řešení.

Vy osobně si myslíte, že ČSSD z vlády odejde, nebo jak je slyšet v zákulisí, ČSSD celý spor vyřeší tak, aby minimálně prozatím z vlády neodcházela?

Mám také dojem, že ČSSD z vlády neodejde, ale předvídat její kroky je na věštění z křišťálové koule. Vůbec si nedovolím odhadovat, jaké kroky ČSSD bude dělat. ČSSD si už dala tolik podmínek a lhůt, za kterých je ochotna z vlády odejít, a přesto v ní stále zůstává. Pro mě je velkou záhadou, jak se rozhodne. A jak jednotný je vlastně klub této strany.

Sociální demokraté tvrdí, že musí zůstat ve vládě, protože brání zemi, jelikož by ji jinak prý spravoval premiér Babiš s SPD Tomia Okamury a komunisty.

To je od ČSSD pouze zastírací manévr, když se podíváte do sněmovny, tak je zřejmé, že už existují i jiné koalice než ta vládní. A lze dokázat, že v některých případech se premiér Babiš opírá o SPD Tomia Okamury. Myslím, že ČSSD teď hraje o svou budoucnost, a většina je přesvědčena, že je lepší ve vládě setrvat.

Jak jste v KDU-ČSL připraveni na další politický vývoj? Co vlastně prosazujete, jak byste se zachovali v případě, že by vláda padla?

U nás především platí, že my nebudeme ve vládě s osobou, která je trestně stíhaná, a nebudeme součástí jakékoliv vládní koalice s hnutím ANO. Naše země a naši občané potřebují, aby vláda začala skutečně řešit problémy, které se jich bezprostředně dotýkají jako je důchodová reforma, boj se suchem, péče o krajinu, vzdělávání. A ne zde řešit tři měsíce nesrozumitelnou hru o pozici jednoho ministra.

A co byste udělali, pokud by případně ČSSD odešla z vlády?

Jestliže by sociální demokracie odešla z vlády a Andrej Babiš by lepil vládní podporu na bázi nějakých přeběhlíků a odpadlíků z poslaneckých klubů, tak potom by bylo férové znovu rozdat karty.

Takže jste pro předčasné volby?

Za situace případného odchodu ČSSD z vlády je to nejlepší řešení. Pokud by Andrej Babiš přišel za námi a zeptal se, zda jsme ochotni se podílet na rozpuštění sněmovny, tak bychom mu řekli, že ano.