Poslanci oblékli lidové kroje. Politika v tom není, založím tradici, říká Vondráček

Úterní zahájení schůze Poslanecké sněmovny bude hodně výjimečné. Mnoho poslanců a poslankyň zasedne do lavic v krojích. Někteří tak přišli oblečení už na vernisáž výstavy, která je věnovaná právě krojům. Hlavním organizátorem je poslanec ANO Radek Vondráček. "Rád bych z tohoto dne udělal tradici," říká o historicky prvním Dnu lidových krojů.

Když se několik poslanců obléklo v září 2022 do krojů, mělo to svůj důvod. V Brně si připomínali 1200 let od první zmínky o Moravanech. Tehdy se sešli v budově Ústavního soudu, kde kdysi zasedal Moravský zemský sněm. Teď bude krojovaných poslanců více a zasednou přímo v lavicích sněmovny v Praze.

"I když neslavíme žádné výročí, chceme si připomenout poslance, kteří v minulosti chodívali v krojích například do Říšského sněmu ve Vídni. Byli to nejen čeští a moravští poslanci, ale také polští, chorvatští, slovinští. Bylo to strašně důležité pro národní cítění," řekl Aktuálně.cz Radek Vondráček, který organizoval akci v Brně i nyní v Praze.

Tvrdí, že mu nejde o získávání moravských voličů, i proto prý usiloval o podporu poslanců všech stran. "Opravdu v tom nehledejte žádnou politiku. Mám rád kroje, folklor a myslím, že je dobré si tehdejší cítění poslanců připomenout. Hlásím se k Evropské unii a jejímu mottu V různosti je jednota," prohlásil Vondráček.

Připomenout chce také dva muže, kteří měli vztah k tradicím. Jedním byl spisovatel Zdeněk Galuška, který zemřel před 25 lety, a druhým poslanec Moravského zemského sněmu a Říšské rady František Skopalík, který do těchto míst chodil vždy v hanáckém kroji.

Vondráček a někteří další poslanci byli k vidění v krojích už před odpoledním zahájením schůze sněmovny. Chystali se totiž na vernisáž výstavy, na které lze zhlédnout padesát nově zhotovených ženských, mužských i dětských kompletních obřadních a sváteční krojů. Předlohou jim byly skutečné historické kroje z let 1820 až 1920.

"Podílelo se na nich více než padesát tvůrců ze Zlínského kraje. Výstava je ukázkou geniality a kreativity těchto lidí, krejčích, švadlen, vyšívaček, obuvníků a modistů. Je poctou poctivé ruční práci a oslavou všech nositelů, kteří kroje opatrují, pořizují a podílejí se tím na uchovávání našich regionálních a národních tradic," uvedla etnografka Romana Habartová. Právě na základě jejích návrhů byly kroje zhotoveny.

Kteří poslanci a poslankyně se oblečou do krojů, bude jasné až před samotnou schůzí, ale podle informací ze zákulisí mají mít kroje například tři předsedové poslaneckých klubů - Alena Schillerová z ANO, Radim Fiala z SPD a Aleš Dufek z KDU-ČSL. "Nejvíce by mělo být krojovaných poslanců od nás z ANO, protože jsem je přemluvil," podotkl Vondráček. V kroji někteří politici vystoupili také na tiskových konferencích před začátkem jednání sněmovny.