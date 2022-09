"Ať z nás nikdo nedělá separatisty." Politici si v krojích připomněli první Moravany

Neobvyklé setkání se v pátek uskutečnilo na půdě Ústavního soudu v Brně. Poslanci a senátoři z různých stran, kteří pocházejí z Moravy, si připomněli 1200 let od první zmínky o Moravanech. Mnozí z nich přišli v krojích. Tvrdili, že si chtěli pouze připomenout historickou událost v místech, kde původně zasedal Moravský zemský sněm.

Když se politici různých stran sejdou v Poslanecké sněmovně nebo v Senátu v Praze, často to mezi nimi pořádně jiskří. Při pátečním setkání v budově Ústavního soudu v Brně však panovala zcela jiná atmosféra. Čile mezi sebou komunikovali a neřešili nic, co by je rozdělovalo. Akcí si připomněli 1200. výročí první zmínky o Moravanech. Mnozí z nich přišli v krojích, kterými dávali najevo, z jaké oblasti Moravy pocházejí.

Slíbil jsem, že přinesu nekomentované zpravodajství z dnešního setkání moravských poslanců a senátorů, kteří si připomněli první zmínku o Moravanech v roce 822. Tady je tedy ukázka, jak to dnes vypadalo v budově Ústavního soudu v Brně, kde dřív sídlil Moravský zemský sněm. pic.twitter.com/2p1OJI67AY — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) September 23, 2022

Součástí akce byl podpis deklarace. "Prohlašujeme, že jsme si vědomi historického vědomí Velké Moravy i tradic státnosti země Koruny české, kde vždy Morava spolu s Čechami tvořila základ společné státnosti. Znát historii vlastní země je základem dobrého vztahu občana ke státu, v němž žije," stojí mimo jiné v textu, který ale nemá žádný praktický dopad.

Původně se měla dostavit také šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), která se na poslední chvíli omluvila pro nemoc. Podobně se omluvil ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS), který se v Brně narodil a také tam bydlí.

Setkání svolal předseda ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO). Tvrdí, že mu nešlo o nic jiného než o připomenutí historie. "Chtěl jsem, abychom si my zákonodárci toto výročí připomněli, než komunisté zatnuli moravské samosprávě tipec," sdělil Vondráček, který loni navrhoval, aby Česká republika byla rozdělena na volební obvody Čechy a Morava. Pro návrh získal v ústavněprávním výboru podporu osmi hlasů, ale na jednání celé sněmovny se návrh nedostal a skončil pod stolem.

"Toto je opravdu symbolické zasedání. Ať z nás nikdo nedělá separatisty, naopak jsem příznivec Evropské unie, která má motto, že v různosti je jednota. Morava spojuje, Morava nerozděluje," prohlásil Vondráček. Má však připravený zákon, který by ustanovil vlajky pro Čechy, Moravu a Slezsko. "Ty by byly důstojně používány při různých příležitostech," podotkl.