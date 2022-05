Schillerová propadla folkloru, zazpívala si i s Babišem. Není to kvůli voličům, říká

Bývalá ministryně financí a nynější šéfka poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová má nového koníčka. Folklor. Nechala si ušít kroj a v tomto týdnu si dokonce zazpívala lidové písničky s ženami z folklorního souboru. To vše v době, kdy vstoupila do hnutí ANO a vede buňku na jihu Moravy, kde je právě folklor nejpopulárnější. Načasování před volbami vysvětluje dosavadní pracovní vytížeností.

Žádný kalkul to ode mě není, vždycky jsem folklor měla v sobě, tvrdí šéfka poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová, když přijde řeč na její nový koníček, folklor. Podle svých slov k němu měla vždy blízko, akorát na něj neměla čas. Své "lásce" se znovu začala věnovat v době, kdy vstoupila na jihu Moravy do hnutí ANO, vedla tady loni kandidátku do sněmovních voleb a letos chce co nejvíce podpořit kandidátku v komunálních volbách.

"Pocházím přece z jižní Moravy, z dědinky na Tišnovsku, my jsme vždycky doma zpívali, ať už bylo cokoliv, svátky nebo jsme jeli na výlet. Vždycky jsem k tomu měla vztah," tvrdila na dotaz Aktuálně.cz.

Nechala si ušít kroj

Svým voličům se v tomto týdnu ukázala ve vypůjčeném kroji a zároveň sdělila, že si nechala ušít vlastní. "Zrovna v tomto týdnu jsem se stavila u švadleny kvůli ušití kroje. Domlouvali jsme se, jak bude vypadat, změřila mě, nechala jsem si udělat i boty, abych to stihla do sezony, do hodů," popisovala Schillerová.

Z mnoha různých krojů se rozhodla pro ten, který nosí ženy v Charvatské Nové Vsi. "Mně se tam ty jejich kroje velmi líbí," říká Schillerová. Tři ženy z této obce dokonce přišly v pondělí do Břeclavi, aby zazpívaly šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi, který se tady zastavil v rámci své kampaně.

"Nikdy se tak nezvyšovaly důchody jak za jeho vlády," chválila expremiéra jedna z krojovaných žen, paní Maruška. Na otázku, zda jim nevadí obžaloba Babiše či podezření na jeho střet zájmů, kroutily hlavou, že ne. "To je lidskou závistí," odpověděla druhá z žen, Lenka.

Obě ženy patří k ženskému sboru Slováckého krúžku Charvačané právě z Moravské Nové Vsi. Podle svých slov se už těší na křest svého cédéčka k 20. výročí založení krúžku, kde bude kmotrou Schillerová. "Zároveň s námi bude v kroji zpívat, už jsem jí předala písničky, které se bude učit," podotkla paní Maruška.

Schillerová a její mediální obraz

Odborníci na politický marketing upozorňují, že Alena Schillerová cíleně pracuje na své prezentaci tak, aby zaujala především voliče středního a vyššího věku. Její facebookový účet svědčí o tom, že kromě velkého množství kritiků má také mnoho příznivců, což bylo patrné také v Břeclavi. Zejména starší ženy a muži se s ní zastavovali, dávali se do řeči a vyjadřovali jí podporu.

Kvůli snaze mít co nejlepší mediální obraz si ovšem před časem výrazně pošramotila svou pověst. Podle resortního auditu totiž zaměstnávala na ministerstvu financí, které do podzimu roku 2021 vedla, fotografa a kameramana ve výrazně vyšší platové třídě, než odpovídala jejich práci. Obě pracovní místa také vznikla na její přání a osobně oběma také zadávala práci. Velké množství fotografií, na kterých se prezentovala, dávala Schillerová především na Instagram, "ikonická" je například její fotografe s pávem.