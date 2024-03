Jak se Babiš proměnil. Fialova vláda mu zprvu tleskala, teď ho srovnává s Orbánem

Úterní jednání ve sněmovně má po dlouhé době na programu bod, který se týká výhradně šéfa ANO Andreje Babiše. Zatímco vládní poslanci tvrdí, že je bezpečnostním rizikem pro Česko, Babiš se svými spolustraníky to odmítá. Deník Aktuálně.cz popisuje, jak šéf ANO za poslední měsíce změnil svou rétoriku.

Když Rusko napadlo 24. února 2022 Ukrajinu, prohlásil Andrej Babiš ve sněmovně, že jde o regulérní zahájení války, které je třeba nejen tvrdě odsoudit, ale především se proti němu i jasně postavit. Ve sněmovně hlasoval spolu s vládou pro usnesení, která měla pomoci Ukrajincům v Česku a jasně podporoval českou účast v NATO.

"Chtěl bych tímto jasně deklarovat, že hnutí ANO podporuje premiéra Petra Fialu a jeho vládu v krocích proti ruské agresi na Ukrajině," prohlásil tehdy ve sněmovně, za což mu hlasitě tleskali i přítomní ministři.

Ve shodě s vládou ale Babiš dlouho nezůstal. Zvlášť v posledních měsících se jeho rétorika výrazně proměnila. Mnohokrát kritizoval české podporovatele Ukrajiny za to, že používají slovo válka, kterému se on vyhýbá, a tvrdí, že je pro mír. Podobně vystupují i další zástupci hnutí ANO.

Způsob jeho vystupování se začal měnit před více než rokem, kdy se snažil uspět v prezidentských volbách mimo jiné i tím, že sebe pasoval do role mírotvůrce, zatímco hlavního soupeře Petra Pavla za toho, kdo chce válku. Z této své politiky už neustoupil a v těchto dnech například prohlásil, že mu prý současné chování Pavla dává za pravdu.

Na Babišovu proměnu začali už loni upozorňovat i někteří evropští politici z liberální frakce ALDE, v níž je i ANO. Členka frakce Katalin Csehová si stěžovala, že Babiš loni v květnu vystoupil na konferenci ultrakonzervativních a krajně pravicových politiků v Budapešti po boku premiéra Viktora Orbána. Také kvůli postojům Babiše k válce na Ukrajině se s ním rozešly dvě europoslankyně za ANO Dita Charanzová a Martina Dlabajová.

Babiš se například vymezuje proti tomu, aby Ukrajina vstoupila do Evropské unie. "Ukrajina není v Evropské unii, a já doufám, že tam nikdy nebude. To by byla úplná katastrofa," prohlásil letos v únoru ve sněmovně s tím, že Ukrajina je zkorumpovaná a podle něj její velmi úrodnou půdu vlastní oligarchové.

Opakovaně kritizuje Západ za to, že se snaží dělat málo pro uzavření míru, a to i přestože Rusové nadále útočí a nárokují si ukrajinské území. "Začněme mluvit o míru. Nikdo nechce válku," prohlásil už několikrát Babiš a pokaždé kritizoval české i západní politiky, například francouzského prezidenta Emanuela Macrona, který by místo mluvení o možném vyslání vojáků na pomoc Ukrajině měl prý spíše navrhnout mírové jednání.

Mnohokrát Babiš a další politici ANO kritizovali také náčelníka generálního štábu české armády Karla Řehku, když mluvil o tom, že Česko musí více zbrojit, aby odradilo Rusko od dalších imperiálních snah. "Ať se připravuje někde v bunkru, ale ať už přestane mluvit," řekl Babiš.

Podle ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) začíná být Babiš kvůli svým výrokům bezpečnostním ohrožením Česka. "Podkopává obranyschopnost a mezinárodněpolitické postavení naší země," uvedl ministr.

Předseda ANO ale takové nařčení odmítá. V den jednání Poslanecké sněmovny napsal pro MF Dnes, že debata o vystoupení z NATO a EU jeho stranu nepřijatelná. "Stejně tak podporujeme obnovení územní celistvosti Ukrajiny včetně Krymu. Jedině si na rozdíl od Fialovy vlády myslíme, že ta cesta nevede rozpoutáním třetí světové války," napsal Babiš.

Předseda ANO se ohrazuje i proti tomu, že ho někteří koaliční politici srovnávají se slovenským premiérem Robertem Ficem nebo Orbánem, kteří mají z evropských lídrů nejblíže k ruskému vládci Vladimiru Putinovi. "S řadou věcí se s nimi neshodnu. Pokud ale bojují z první řadě za zájmy svých zemí, tak to klidně řeknu nahlas," řekl Aktuálně.cz.

"Žijeme v době nálepkové. Je strašně jednoduché někoho označit za populistu, dezinformátora a extrémistu," postěžoval si.

Video: Petr Pavel popsal, za jakých podmínek by se dalo jednat s Ruskem (16. 3. 2024)