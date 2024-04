"Slováci vědí, kdo je oběť." Za sbírkou na munici pro Ukrajinu je i frustrace z Fica

Slováci posílají peníze na munici pro Ukrajinu, přestože jejich vláda takový krok odmítá. Ve sbírce "Když ne vláda, posíláme my" věnovalo do nedělního večera přes 45 tisíc dárců celkem 72 milionů korun. "Slováci jsou inteligentní a chápou, kdo je ve válce oběť. Část lidí je pod vlivem ruské propagandy, hlavně kvůli špatné výuce dějin ve školách," říká koordinátorka sbírky Zuzana Izsáková.

Za pár dnů jste vybrali skoro tři miliony eur. Jak to, že se Slováci takto semkli a dokázali tak rychle poslat peníze?

Slováci jsou inteligentní a velmi dobře chápou, kdo je v této válce agresor a kdo je oběť. Stejně tak chápou situaci na frontě a to, že je potřeba ukrajinské armádě pomoci tím, co nyní nejvíce potřebuje. A to je munice.

Cítili jsme navíc frustraci a rozpaky Slováků z naší vlády. Například když si ministr zahraničí Juraj Blanár podával ruku s válečným zločincem Sergejem Lavrovem. V části společnosti, která ví, kam by měla směřovat slovenská zahraniční politika, to velmi zarezonovalo. My jsme vycítili, že je nutné dát lidem možnost se k věci vyjádřit.

U sbírky píšete, že postoj slovenské vlády nereprezentuje většinu slovenských občanů. Nedávno ale vyhrál prezidentské volby Peter Pellegrini, který v kampani podporoval zastavení pomoci, Ficova vláda s proruskými názory má v parlamentu většinu. Opravdu neukazuje politické rozložení sil, že většina Slováků s postojem vlády k Ukrajině souhlasí?

Je možné, že většina voličů těchto stran byla při prezidentských volbách ovlivněna strachem. Ze statistik vychází, že Slováci jsou nejvíce ovlivněni ruskou propagandou, tento problém máme už dlouho. Na druhou stranu jsou občané, kteří na to mají jasný názor. Slováky je třeba vzdělávat o historii. Problém je, že se neučí na našich školách tak, jak by měla.

Pellegrini není prezidentem Slovenska, je prezidentem Roberta Fica. Z Ficovy strategie je ale jasné, že reprezentuje něco jiného pro domácí publikum a něco jiného na Ukrajině. Viděli jsme to na jednání slovenské vlády s ukrajinskou vládou, jak najednou mluvil jinak.

S Pellegrinim jako novým prezidentem se pojí obavy komentátorů z příklonu Slovenska k Rusku. Bojíte se o bezpečnost země?

Samozřejmě mám obavy, protože v minulosti bylo Slovensko tlačeno do dohod, abychom se vzdali toho, že když budeme napadeni, budeme moci bez souhlasu Ruska zavolat spojence z NATO. Ale já osobně se neobávám tolik, protože slovenská občanská společnost je silná. Jsme mnohem silnější než třeba v Maďarsku, což dokládá i naše sbírka.

Ficova vláda opakovaně řekla, že bude bojovat proti občanské společnosti a nevládním organizacím. Nedávno Fico avizoval nový zákon, který má cílit na organizace financované ze zahraničí. Znepříjemňují vám činnost některé vládní kroky?

Zákon o nevládkách je okopírovaný z maďarského zákona. Evropský soudní dvůr mu dal stopku a očekáváme, že něco podobného se stane i na Slovensku. Takže se zatím necítíme ohroženi, jsme odhodlaní a premiér nás moc nezajímá. Hrdě děláme svou práci.

Setkáváte se vy osobně s útoky kvůli své otevřené podpoře Ukrajiny ?

Čas od času, ale rozhodla jsem se je ignorovat, zprávy na internetu mažu. Jednou jsem měla osobní příhodu v nákupním centru, když jsem měla na sobě náš odznak Mír Ukrajině. Jeden pán mě začal urážet, jen jsem se otočila a odešla. Mě se tato nenávist nedotýká.

V médiích se objevují příběhy lidí, kteří se kvůli politické situaci rozhodli ze Slovenska odejít. Rozumíte jim?

Po roce 1968 inteligence také odešla, ale tehdy to bylo mnohem pochopitelnější. Pokud měl člověk osobní svobodu jako základní požadavek pro svůj život, bylo náročné zůstat v nesvobodě. Ale teď nemáme nesvobodu, máme demokracii, můžeme jako občanská společnost spoustu věcí změnit. To, že část inteligence po roce 1968 odešla, má dopad i na dnešní stav. Pokud nám hrozí, že se to bude opakovat, je to nepěkný akt dějin, který pro naše děti i budoucnost neznamená světlé zítřky. Situace by se mohla velmi prudce zhoršit, kdyby všechna inteligence opustila zemi.

Vraťme se ke sbírce. Nezveřejňujete transparentní účet, jakými částkami lidé nejčastěji přispívají? Objevují se i větší sumy?

Průměrná částka, kterou lidé přispívají, je kolem 65 eur (zhruba 1600 korun). Skládá se to tedy z hodně dárců v malých částkách. Větší částky jsou velmi vzácné. Účet není transparentní kvůli ochraně dárců, z nichž 99 procent je ze Slovenska. Jde o sbírku na munici a my si ceníme jejich soukromí a nechceme je zveřejňovat.

Na Facebooku jste sdíleli video, ve kterém ukrajinští vojáci děkují za slovenskou pomoc. Jak s nimi probíhá komunikace?

Máme v týmu člověka z ukrajinské neziskové organizace, která působí na Slovensku a také ze Slovenska poslala pomoc přes 1,5 milionu eur. Vozí tam sanitky a další humanitární pomoc. A to jsou lidé, kteří jdou až ke frontě a vybudovali si vztahy s vojáky. Podobná videa jsou tedy autentická, natáčí je fotograf Marcel Rebro, který také píše zápisník z frontové linie.

Ukrajinští vojáci vás tedy informují o tom, co potřebují?

Potřebují náboje, jakékoliv. Nedávno jsme měli požadavek od dělostřelců, kteří si výslovně řekli o dělostřelecké náboje. Ale to, co se bude nakupovat, je v režimu utajení. Z důvodu bezpečnosti se k tomu nechci moc vyjadřovat, ale požadavky jsou velké. Rusové vystřelí 10 tisíc střel a proti tomu jich ukrajinská armáda vypálí osm, to je hrozný nepoměr.

Peníze ze sbírky chcete dát české iniciativě na nákup dělostřeleckých granátů. Už jste o tom s českou vládou jednali?

Spolupracujeme s Dárkem pro Putina, nadačním fondem pro Ukrajinu. Je majitelem účtu této sbírky. Dárek pro Putina úzce spolupracuje s českou vládou. I ministryně obrany Jana Černochová naši sbírku podpořila. Premiér Petr Fiala řekl, že se najde způsob, jak peníze využít pro českou iniciativu.

Fiala před několika dny v Americe řekl, že první munice z české iniciativy by mohla na Ukrajinu dorazit v červnu. Budou už v této dodávce i prostředky z vaší sbírky?

My bychom si to přáli. Je důležité, aby tam šly co nejdříve. Ale chápeme, že jsou nastaveny nějaké podmínky, do kterých detailně nevidíme.

Budete pokračovat v dalších sbírkách?

Mír Ukrajině aktuálně dělá sbírku na film, který natáčí dvě naše členky, Viera Dubačová a Lucia Staselová. Sbírka na platformě Donio má název Ruka na srdci. Já dělám sbírku pro válečné veterány trpící posttraumatickým stresovým syndromem, první z nich už byli na léčebných pobytech v Tatrách.

V září členové naší iniciativy naložili tři kamiony nepoužívaných nemocničních lůžek, poslali jsme je na ukrajinské fronty, do polních nemocnic. Mimoto děláme mítinky, na kterých se snažíme ovlivnit názor společnosti, že je pomoc Ukrajině potřebná. V září jsme úspěšně dokončili sbírku na odminovací zařízení Božena 5. Ta by měla v brzké době pomoci ukrajinským hasičům v Chersonu.