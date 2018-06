"Přestaňte mě urážet, cítím se jako školačka." Šlechtová a Černochová se střetly kvůli misím

Ministryně obrany Karla Šlechtová (ANO) a předsedkyně výboru pro obranu (ODS) Jana Černochová jsou političky, které si nenechají nic líbit. Svědčí o tom i jejich páteční slovní střet ve sněmovně. A to ve chvíli, kdy se poslanci přeli o vyslání českých vojáků do zahraničních misí.

Praha - V kuloárech sněmovny lze potkat v srdečném rozhovoru poslance, kteří pak před televizními kamerami vystupují jako nesmiřitelní nepřátelé. Jiné politiky si ale v takové situaci představit nejde. Například ministryni obrany Karlu Šlechtovou (za ANO) a předsedkyni výboru pro obranu Janu Černochovou z ODS. Opět se to potvrdilo v pátek dopoledne, kdy se střetly před celou sněmovnou.

Nejprve Černochová vyčetla Šlechtové údajný plán vyslat vojáky na novou misi do Libanonu. "Jako předsedkyně výboru pro obranu se to dozvídám z článku v médiích. Zvláštní! Možná by nám tady měla paní ministryně vysvětlit, oč vlastně jde," podivila se poslankyně ODS. Postěžovala si také, že prý je se Šlechtovou velmi obtížná komunikace a že málo chodí na zmiňovaný výbor.

Karlu Šlechtovou kritika nenechala v klidu a brzy se ohradila. "Výbor pro obranu pod vedením paní předsedkyně Černochové standardně probíhá tak, že já se tam cítím jako zástupkyně možná první třídy základní školy," postěžovala si a oponentku vyzvala, aby ji přestala neustále zesměšňovat.

"Paní ministryni nemusíme nikdo zesměšňovat, protože paní ministryně se zesměšňuje sama, ať už to je jejími větami o tom, že legionáři bojovali s Hitlerem, nebo psíkem na hrobě neznámého vojína," zareagovala bezprostředně Černochová.

"Jsme skutečně v posledních týdnech svědky toho, že paní ministryni netřeba zesměšňovat, ona tak činí s velkou vervou za aplausu kolegů z ANO velmi ráda sama," dodala.

Proti tomu zase protestovala Šlechtová. "Já bych se ohradila vůči tomu, že mě tady opravdu urážíte, zesměšňujete. Děláte to na každém výboru pro obranu a já si zrovna nemyslím, že mám menší hodnotu než vy, vážená paní předsedkyně. Chováte se ke mně opravdu neskutečným způsobem," vyčetla Černochové. Dodala, že velmi kritická byla i k předchozím ministrům obrany.

Nakonec ještě Šlechtová naznačila, kde je podle ní příčina chování Černochové. "Vy jste dostali jako ODS nabídku stát se součástí koalice, vy jste to odmítli, nemůžete být ministryní obrany, tak nás aspoň kontrolujete na výboru. Ale nejste můj poradní orgán," pronesla a dočkala se potlesku od poslanců svého hnutí ANO.

Přítomní muži vesměs mlčeli a hádce obou žen jen naslouchali. Jedním z mála, kdo nakonec do "souboje" vstoupil, byl stranický kolega Černochové, předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.

"Vláda České republiky se odpovídá parlamentu jako celku a ministryně obrany skládá své účty na výboru pro obranu. Pokud se vám to nelíbí a nechcete slyšet jiné názory, tak tu práci nedělejte," kritizoval Šlechtovou a doporučil jí, ať si případně najde práci, kde ji "budou všichni chválit, jak je skvělá". Nakonec si neodpustil ještě jeden "šťouchanec".

"Zpochybňovat kompetenci Jany Černochové je komické. Respekt se musí odpracovat a vybojovat, nepřichází s funkcí. Respekt je k tomu, že ten člověk něco umí," končil Stanjura.

Svár obou žen tím ale neskončil. Černochová znovu vystoupila s kritikou Šlechtové poté, co si během debaty přečetla, že chce ministryně údajně zrušit velmi důležitou zakázku na pořízení vrtulníků. Vyčetla jí, že stejně jako v jiných případech výbor pro obranu neinformovala.

Tečku nakonec udělali poslanci tím, že schválili vyslání českých vojáků do zahraničních misí, takže rozhněvaná dvojice političek už neměla možnost v přestřelce pokračovat.