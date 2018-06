Živě: Vláda mi strašně jde na nervy, ale mise schválit musíme, vyzval poslance Schwarzenberg

"Všechny kolegy prosím, aby pro návrh hlasovali. Ne že by mi současná vláda nešla na nervy, strašně mi jde na nervy. Mám dojem, že každý den ztrácí něco ze své legitimity," říká čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. Přesto je podle něj třeba hlasovat pro to, aby vojáci mohli odjet do misí.