Někdo mě sleduje a nejsou to fanoušci. Musela zasáhnout i ochranka, tvrdí Šlechtová

Ministryně obrany zároveň oznámila, že dostala předvolání na Vojenskou policii, aby vypovídala o nákupu mobilních armádních radarů.

Praha - Ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová prolomila mediální mlčení, které dodržovala po publikaci materiálu LN o využívání VIP salonků a kritice kvůli fotografii jejího psa na hrobu Neznámého vojína.

Novinářům ministryně oznámila, že ji přibližně pět týdnů kdosi sleduje. "Má ochranka musela zasáhnout," řekla ministryně, která ale odmítla upřesnit, o koho by mělo jít. "Jediné, co mohu říct, je to, že to nejsou fanoušci," uvedla Šlechtová. Vyjádření Vojenské policie, která ministryni ochraňuje, Aktuálně.cz zjišťuje.

Šlechtová zároveň uvedla, že dostala předvolání na Vojenskou policii ke svědecké výpovědi v záležitosti nákupu mobilních armádních radarů. Kontrakt na izraelskou techniku vznikl za jejího předchůdce Martina Stropnického, ten ho ale nepodepsal, údajně z časových důvodů. Šlechtová tvrdí, že od ledna má k dispozici informace o závažných pochybnostech provázejících nákup a že o nich informovala i premiéra Andreje Babiše. Reakci od něj nemá.

Zakázka za více než čtyři miliardy nyní fakticky stojí, protože dosud není ke spokojenosti Šlechtové vyřešená záležitost propojení radarů se systémy NATO.

Už delší dobu se spekuluje o tom, že ministryně Šlechtová na resortu obrany skončí. Přitížilo jí mimo jiné nevysvětlené odvolání šéfa Vojenského výzkumného ústavu Bohuslava Šafáře. Po publikaci několika kritických materiálů v Lidových novinách si postěžovala, že čelí mediálnímu lynči, navíc ze strany deníku patřícího do svěřenského fondu předsedy vlády Andreje Babiše.

V následujících dnech by se Šlechtová měla setkat s prezidentem Milošem Zemanem, který dosud platil za obhájce jejího angažmá ve vládě.