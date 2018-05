Šlechtová jde po další zakázce. Nelíbí se jí prověrka firmy, jež dělá na radarech

Společnost RETIA v reakci na slova ministryně uvedla, že považuje za nestandardní, aby se k bezpečnostním prověrkám konkrétních firem vyjadřovala členka vlády.

Praha - Ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (za ANO) považuje za problém, pokud by společnost RETIA, která je subdodavatelem pro zakázku na radary pro českou armádu, měla otevřenou bezpečnostní prověrku. Šlechtová to řekla na pátečním setkání s novináři. Firma RETIA se proti výroku ministryně ohradila v tiskové zprávě.

"Pro mě to bude velký problém, pokud ji budou mít otevřenou. Velký problém, pokud Izrael si společnost RETIA vzal jako subdodavatele k tomu, že tato společnost má zajistit certifikaci a následně napojení na systémy. A to si myslím, že by byl problém pro každého," řekla Šlechtová. Ohledně stavu prověrky Šlechtová novináře odkázala na Národní bezpečností úřad (NBÚ).

Ministryně mluvila o zakázce na radary, které by Česku měl dodat izraelský státní podnik ELTA Systems. Vzhledem k tomu, že Izrael není na rozdíl od Česka členskou zemí NATO, budou jejich propojení s aliančním systémem muset schválit i členské země.

RETIA v reakci na slova ministryně uvedla, že považuje za nestandardní, aby se k bezpečnostním prověrkám konkrétních firem vyjadřovala členka vlády. "Společnost RETIA je držitelem platné bezpečnostní prověrky na stupeň tajné. To, že je tato prověrka předmětem přezkumu, je známo již více než dva roky," dodala společnost.

Jednání o nákupu radarů pro českou armádu zahájilo ministerstvo pod vedením předchůdce Šlechtové Martina Stropnického (ANO). Ministryně dnes připomněla, že podpis smlouvy byl několikrát odložen. Dodala, že zakázku chce dovést ke konci s ohledem na to, že životnost stávajících radarů je maximálně další dva roky.

O bezpečnostních prověrkách zbrojařských firem mluvila ministryně v souvislosti se zakázkou na armádní vozidla, která se právě kvůli chybějící prověrce dodávajících firem zatím neuzavřela.

Tento týden Šlechtová v rozhovoru pro řekla, že zakázku na mobilní radary ze 3,5 miliardy korun, prověřuje Vojenská policie. Ministryně se na ni obrátila na základě zjištění inspekce ministerstva obrany. Podle Šlechtová byly důvodem "extrémně závažné nálezy".

Šlechtová po svém nástupu na ministerstvo nechala prověřit několik velkých zakázek, které vyhlásil Stropnický. Pochybení auditoři našli například v zadání pro nákup víceúčelových vrtulníků. Detaily zjištění inspekce Šlechtová nesdělila.