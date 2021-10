Skokani, odpadlíci, nejdražší hlas i "100%" vesnice. Projděte si zajímavosti voleb

Věkový rozdíl mezi nejmladším a nejstarším poslancem je padesát let. Do Poslanecké sněmovny se dostal rekordní počet žen. Ve sněmovně se nově budou potkávat bratři Okamurové, příjmení je však asi jediné, co je v politice spojuje. Redakce Aktuálně.cz připravila přehled vybraných zajímavostí z letošních parlamentních voleb.

Předchozí 1 2 3 4 5 Pokračovat Milan Brázdil | Foto: archiv Hnutí ANO Volební skokani V každých volbách bývá zvolen někdo, u koho není pravděpodobné, že se do sněmovny dostane, protože se nachází na nižších místech kandidátky. Tím, že ho voliči zakroužkují, mu však pomohou přeskočit kandidáty na vyšších pozicích. To je i případ Hayato Okamury (KDU-ČSL), bratra předsedy SPD Tomia Okamury. Hayato Okamura kandidoval za koalici Spolu z patnáctého místa. Koalice přitom v Praze získala jedenáct poslanců, do sněmovny by se proto nedostal. Jenže Okamuru zakroužkovalo 24 426 lidí, čímž se posunul na šesté místo a přeskočil třeba i veterána Poslanecké sněmovny a trojku kandidátky Marka Bendu (ODS). Stejným způsobem se do sněmovny dostala například Marie Jílková (Spolu), která kandidovala v Jihomoravském kraji z desátého místa. V Olomouckém kraji zamíchal pořadím na kandidátce ANO poslanec Milan Brázdil. Kandidoval z šestého místa, ale dostal 6497 hlasů, čímž přeskočil i dvojku kandidátky, poslance Jaroslava Faltýnka. Ten obdržel 5182 přednostních hlasů. Další “skokanku” lze nalézt v Královéhradeckém kraji. Starostka Mladých Buků Lucie Potůčková se do sněmovny dostala ze sedmého místa kandidátky Pirátů a starostů. Kroužkovalo ji téměř jedenáct tisíc voličů. Díky tomu přeskočila i lídra kandidátky Martina Jiránka, který dostal jen něco přes tři tisíce preferenčních hlasů. Potůčková serveru vrchlabinky.cz řekla, že svůj úspěch přičítá příspěvku na Twitteru, ve kterém před volbami odmítla návštěvu zdejší opravené školy ministryněmi z hnutí ANO. Předchozí 1 2 3 4 5 Pokračovat