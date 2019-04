Škoda za haciendy ve Špindlu může být desítky milionů, domy vadí exmanažerovi ČEZ

Škoda ve výši až několika desítek milionů korun mohla vzniknout výstavbou dvou apartmánových domů, které ve Špindlerově Mlýně vyrostly vedle vilky bývalého šéfa fúzí a akvizic ČEZ Vladimíra Schmalze. Vyplývá to ze znaleckého posudku, jejž má Aktuálně.cz k dispozici. Domy nechala vystavět dvojice developerů. Jejich parametry však výrazně nerespektují stavební regule, kvůli čemuž u soudu skončili dva úředníci. Soud s nimi pokračuje ve čtvrtek. Oběma hrozí až pět let vězení.

Vilka Vladimíra Schmalze stojí ve svahu přímo naproti lyžařskému areálu Medvědín. Výstavba dvou sousedních bytových domů započala roku 2012, investorem byla firma Hawk Real developerů Zbyňka Cejnara a Alexandra Seidla. Dříve na sebe upozornili nákupem zkrachovalé farmy herce Bolka Polívky. Tentokrát měli ve Špindlerově Mlýně vybudovat dva rodinné domy, vznikly však haciendy výrazně překračující normy dané územním plánem.

Zatímco na daném místě dovoluje dokument výstavbu domů maximálně se dvěma podlažími, třemi byty a půdorysem do 150 metrů čtverečních, haciendy jsou několikanásobně větší. Půdorys každé z nich zabírá 225 metrů čtverečních, čítají pět podlaží (dvě jsou podzemní) a dohromady se v nich nachází šestnáct bytů.

Podle státního zástupce jsou za tento výsledek odpovědní dva nedůslední úředníci, na kterých leží obžaloba z maření úkolu úřední osoby.

Kauzu projednává Okresní soud v Trutnově, kde hlavní líčení pokračuje tento čtvrtek. Pro výsledek případu je klíčový znalecký posudek, v odpovědích na šest základních otázek má přiblížit okolnosti výstavby včetně tržní hodnoty výsledných apartmánových domů. Jejím porovnáním s odhadovanou cenou staveb respektujících územní plán by se soud rád dobral způsobené škody, která jde za oběma úředníky.

Posudek, který vypracovala znalecká firma Profi-Ten a deník Aktuálně.cz ho má k dispozici, přitom říká, že úřady neměly povolit ani původní záměr, natož jeho velkorysé změny. "Již původní projekt byl prostorově v rozporu s regulací územního plánu města a logicky ani změna stavby před dokončením neměla být povolena, protože se z projektu rodinného domu stal projekt bytového domu," stojí v posudku.

Od počátku apartmánové domy

Znalec takzvanou nákladovou metodou s využitím databáze ČSÚ odhadl, že tržní hodnota výsledného projektu se pohybuje v rozmezí od 116 do 123 milionů korun. Nemovitosti vybudované v mantinelech místních regulí by přitom dosáhly tržní hodnoty nejvýš 62,7 milionu korun. V rámci tohoto rozdílu by se měla pohybovat škoda, kterou může soud přičíst k tíži oběma úředníkům.

Ačkoliv finální podoba haciend je produktem dílčích změn v průběhu výstavby, z posudku plyne, že podle údajů ve stavebním deníku směřovaly stavební práce od první chvíle k jinému výsledku než rodinným domům. "Z této dokumentace je zřejmé, že se od počátku zahájení stavby neprováděly rodinné domy, ale bytový dům," stojí v analýze. Posudek si také všímá, že stavební deník vykazuje nedostatky.

Výstavba nemovitostí získala trestní rozměr poté, co se Schmalz roku 2015 obrátil na kancelář ombudsmanky. Bránil se tím vůči projektu, k němuž coby účastník územního řízení nedal souhlas. Po obdržení analýzy kontaktoval policii. Vyšetřování vyústilo v podání obžaloby, jež předloni poslala před soud dnes už exšéfa odboru výstavby úřadu ve Špindlerově Mlýně Petra Kubce a Janu Svobodovou z odboru územního plánovaní královéhradeckého krajského úřadu.

Kupci? Lékaři a právníci Záměr apartmánových domů zapadá do developerských aktivit Zbyňka Cejnara, který ve Špindlerově Mlýně získal v privatizaci bývalý hotel ROH Primátor a vytvořil v něm luxusní byty. Projekt apartmánových domů ve Špindlerově Mlýně se developerům vyplácí. Většinu bytů koupili exkluzivní zájemci, mezi nimi je třeba šéf kardiovaskulární kliniky velké pražské nemocnice, někdejší členka vedení bývalé české pobočky filmového kolosu, jednatel významné společnosti se zdravotnickými prostředky či několik pražských advokátek a notářek.

"Způsobem vedení řízení byl zmařen veřejný zájem na tom, aby správní úřad rozhodoval správně, v souladu se zákonem, rychle a efektivně," vyjadřuje se ke Kubcovi obžaloba, na jejíž obsah upozornily Lidovky.cz. Svobodová skončila před trestním soudem kvůli tomu, že navzdory své povinnosti nechala bez reakce Schmalzův podnět, jímž byznysmen žádal prověřit Kubcův postup. Exšéf stavebního odboru podepsal projektu územní rozhodnutí.

Kubec se hájí tím, že stavební řízení proběhlo standardně. "Nikdo neměl připomínek, necítím se být vinen," prohlásil u soudu. Na úřadu ve Špindlerově Mlýně skončil po dohodě v lednu 2014. Svobodová na krajském úřadu figuruje dodnes. Trestní kauzu, do níž zabředla, považuje za vykonstruovanou. "Dozvěděla jsem se o tom, až když byly domy před dokončením," řekla v soudní síni. Oběma v případě uznání viny hrozí až pět let vězení.

Rozsudek padne ještě letos

Čtvrteční hlavní líčení podle slov soudkyně Markéty Purkertové, která případ vyřizuje, nebude posledním. Na řadu zatím nepřijde ani projednávání zmíněného posudku. "Mám naplánované výslechy svědků, musím číst listinné důkazy," vysvětlila Aktuálně.cz. Případ chce ale k verdiktu dovést ještě letos. "To stoprocentně. Přála bych si to skončit do pololetí, ale přesný termín nedokážu říct," poznamenala.

Sám Schmalz se hodnocení případu zdržel. "V tuto chvíli to s ohledem na probíhající řízení nechci příliš komentovat. Ale co mohu říci, je, že podle nás byly shromážděny důkazy, které nasvědčují, že ve věci došlo k protiprávnímu jednání," sdělil Aktuálně.cz jeho právní zástupce Miloslav Strnad. Developera Zbyňka Cejnara se Aktuálně.cz zastihnout nepodařilo. "Změny se dělají na každé stavbě a změny, o které panu Schmalzovi může jít, byly stavebním úřadem odsouhlaseny," řekl však Cejnar coby svědek policii při vyšetřování.