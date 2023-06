Hrozba požáru a exploze. Zásah vůči toxické skládce byl správný, vedení stíhá policie

Ministerstvo životního prostředí rozhodlo o zákazu dvou částí skládky Celio na Mostecku, kde se likvidoval nebezpečný odpad. Vedení tu s toxickými látkami nakládalo v rozporu se zákonem a ohrožovalo tak okolí. Městský soud v Praze podle zjištění Aktuálně.cz rozhodl, že zásah byl namístě. Jeho verdikt je pravomocný. Elitní policisté nyní stíhají osm lidí a firmu.

Nakládání s nebezpečným odpadem na severočeské skládce představovalo reálné nebezpečí požáru a závažného dopadu na životní prostředí, uvádí klíčová pasáž neveřejného verdiktu, který Městský soud v Praze vynesl v první půli června a Aktuálně.cz jej získalo. Skládka leží šest kilometrů od Mostu a devět od Litvínova.

Případ začal v červenci 2021, kdy na skládku dorazila kontrola z České inspekce životního prostředí. Zabývala se okolnostmi likvidace nebezpečného odpadu. Ze čtyř k tomu určených sektorů skládky prověřovala dva. Objevila tam odpady složené ze styrenu, benzenu a toluenu, které tam nemají co dělat.

Šéf skládky René Konečný je na místě nechal ležet ve ztrouchnivělých sudech, z nichž látky vytékaly. Jsou přitom jedovaté, hořlavé a mohou explodovat. Sudy byly zahrabané a zanesené další vrstvou odpadu. Inspekce proto zakázala, aby se v těchto sektorech s odpadem dál nakládalo a přijímal se tam další. Ministerstvo životního prostředí na to dalo razítko.

Hrozba šíření požáru do okolí

Právě na jeho rozhodnutí z loňského února podala firma Celio, která skládku provozuje, žalobu. Bránila se, že inspekcí odhalené toxické látky nebyly ve všech sudech. Také se snažila soud přesvědčit, že jedovatý odpad byl na skládce uložený dočasně, než se definitivně zlikviduje.

"Sudy jsou zasypány pokrývkovým materiálem, případně dalšími odpady. Skládka drží homogenní tvar a nenese stopy po průběžném vyzvedávání sudů z místa. Je patrný slehlý tvar pokrývkového materiálu, porostlý náletovými rostlinami. To vše svědčí tomu, že tam byly sudy uloženy trvale," rozbil soud námitku firmy.

Senát soudkyně Viery Horčicové upozornil, že látky obsahující styren, benzen či toluen na místě vůbec neměly být. Povolení vydané ústeckým krajským úřadem a provozní řád výslovně zakazovaly, aby skládka přijímala kapalné odpady s nebezpečnými vlastnostmi - tedy včetně hořlavých.

"Sudy, jejichž obsah byl testován, obsahovaly 180 kilogramů styrenové smoly v každém jednom sudu. Pokud by zahořelo alespoň šest sudů, představovalo by to hoření jedné tuny styrenové smoly, což je nepochybně vysoké riziko nepříznivého dopadu na životní prostředí včetně šíření požáru do okolí," píše soudkyně, jejíž senát žalobu firmy zamítl. Verdikt je pravomocný.

Tisíce tun nebezpečného odpadu

"Ministerstvo rozsudek vítá, rozhodnutí je stále platné," reagovala pro Aktuálně.cz mluvčí resortu Lucie Ješátková. Rozhodnutí zahrnuje i podmínky pro obnovení provozu daných úseků skládky. Jde o přeskladnění sudů na vyhovující místo a spálení jejich obsahu. Firma to dodnes nesplnila.

Zmíněný odpad pochází z Nelahozevsi na Mělnicku, kde ho před rokem 1989 ukládal tehdejší státní podnik Kaučuk Kralupy nad Vltavou. Ministerstvo financí v roce 2016 rozhodlo, že je látky nutno zlikvidovat. Zakázku na odstranění 4692 tun odpadu získala společnost Aquatest, sesterský podnik firmy Celio.

Aquatest však neměl technologie k tomu, aby odpady bezpečně zničil. Proto se jeho ředitel Daniel Kraft po dohodě s tehdejším šéfem Celia Radkem Exnerem rozhodl přemístit sudy na zmíněnou skládku, kde se trvale uloží. Jenže na to nemělo Celio povolení.

Závažný zločin obecného ohrožení

"Trestní stíhání se vede pro zvlášť závažný zločin obecného ohrožení, zvlášť závažný zločin podvodu spáchaný ve stadiu pokusu, zločin poškození a ohrožení životního prostředí a přečin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže," kvalifikoval jednání obou mužů už dříve pro Aktuálně.cz dozorový žalobce Zdeněk Matula.

Loni 12. ledna Národní centrála proti organizovanému zločinu obvinila devět lidí a obě firmy. Jsou mezi nimi šéf Aquatestu Kraft, někdejší ředitel Celia Exner a jeho nástupce, zmiňovaný René Konečný. Ten podepsal falešné doklady, že se odpad řádně zlikvidoval. Aqautestu jeho podpisy vynesly od ministerstva financí 1,2 milionu korun. Celkem získal 3,9 milionu.

Konečný se přiznal. Městský soud v Praze loni v říjnu schválil dohodu o vině a trestu, kterou uzavřel s žalobcem Matulou. Dostal tři roky vězení s podmíněným odkladem na pět let, pokutu milion korun a desetiletý zákaz podnikat s odpady. Redakce už dříve upozornila, že Konečný byl před nástupem do Celia policistou.

Centrála nyní stíhá osm lidí. Firma už je obviněná jen jedna, protože jak žalobce Matula redakci potvrdil, uzavřel dohodu o vině a trestu "s jednou obviněnou právnickou osobou". Jaká z nich to je, nesdělil. Vyšetřování potrvá nejdéle do konce roku. Matula nepředpokládá, že se uzavře už do konce léta, ale podle svých slov to "nevylučuje".