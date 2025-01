Nákupní smršť v Lidl Outlet v Praze polevila. Možná se ale chystá další

Nákupní šílenství v Lidl Outletu v Praze je zřejmě u konce. Ve středu byl zájem stále velký, několikasetmetrové fronty už jsou ale minulostí. Dopravní kolaps v okolí se už také nekonal. Parkoviště bylo však stále hodně zaplněné, a tak největší problémy měli řidiči kamionů, kteří Lidl zásobují po víkendové nákupní horečce. Podle reakcí zákazníků už prý slevy nejsou takové, ale prý se stále vyplatí.

"Všechno jsme koupili, všechno!" říká mi muž s cigaretou za volantem, který s manželku opouští parkoviště v pražských Štěrboholech. "Byli jsme tu i o víkendu, no tady se nedalo stát normálně, hrozný," dodává a s mávnutím na pozdrav odjíždí. Lidí, kteří zde byli během víkendové špičky a dorazili i dnes, je více.

"Byly jsme tady i o víkendu, byly," říká mi jedna z dvojice žen, které teprve přichází s prázdným košíkem ke vchodu. "Bylo to hrozný, ale řekni, že byly daleko menší ty ceny." Druhá žena přitakává. To se dozvídám i od několika dalších nakupujících. Slevy na zboží jsou oproti začátku měsíce prý menší a některé zboží už není k sehnání vůbec.

Uvnitř obchodu potkávám seniora, který má na rozdíl od většiny nakupujících téměř prázdný košík. Jak sám přiznává, přišel "jen tak na kukačku", nic konkrétního nehledá. V tu chvíli mě už ale upozorňuje ostraha, že natáčení uvnitř prodejny je přísně zakázáno a zdvořile mě vykazuje. Venku přiznává, že to o víkendu s novináři bylo horší než se zákazníky, kteří se prý vzácně i přetahovali o poslední kusy některých výrobků.

Na parkovišti potkávám další skupinu lidí, kteří jsou mezi zákazníky zastoupeni hojně - řemeslníky. Nakládají několik velkých zelených krabic s vrtačkami, pilami a dalším nářadím. "My to používáme v práci a fakt se to vyplatí. I když se to za dva roky třeba zničí, tak se to pořád vyplatí." Jejich dodávku míjí poněkud zklamaný pár s poloprázdným košíkem. "Chtěli jsme ruční nářadí, ale to už je pryč, tak jenom něco na zahradu jsme vzali. A pánev." Našli se ale i tací, kteří sem přišli nakoupit kompletní výbavu na maturitní ples, nebo ti, kteří nic ze zakoupeného zboží prý nepotřebují, ale hodlají ho v budoucnu přeprodat.

Pokladní mi přiznává, že teď už se z jejího pohledu jedná o běžný den v práci, ale to, co se tady dělo po otevření až do víkendu, prý ještě nezažila. "Ani za komančů," dodává. Hodně práce mají také pracovníci ostrahy najmutí nad rámec běžného provozu. Ti se snaží - vedle vracení košíků na své místo - usměrňovat dopravu, aby vůbec mohly zaparkovat kamiony, které doplňují rychle mizející zboží. Zároveň přiznávají, že až na výjimečné situace se žádné velké konflikty nekonaly.

Provozovna ve Štěrboholech je první outletovou prodejnou, kterou Lidl v Česku otevřel. V případě úspěchu ale plánuje zprovoznit podobné outlety také na jiných místech. Jestli se nákupní horečky dočkají i v jiným městech, se teprve uvidí.