Manažer Lidlu měl propašovat 300 kilo kokainu s banány. Prozradil ho život milionáře

V krabicích s banány se mělo do Česka dostat přes tři sta kilogramů kokainu. Dovoz drogy podle obžaloby zajišťoval manažer Lidlu, který měl na starosti objednávky ovoce a zeleniny. Policie ho spolu s dalšími dvěma muži odhalila prostřednictvím odposlechů. Podezření na ně vrhl i extravagantní životní styl, který dalece převyšoval jejich legální příjmy.

V každé krabici s banány byl podle obžaloby vždy kilogram kokainu. Trojice tímto způsobem dostala z Jižní Ameriky do Česka a dalších zemí Evropy přes tři sta kilogramů drogy. Pašování jim dlouho vycházelo, protože jeden z obviněných, Jiří Gabriel, měl v řetězci Lidl na starost objednávání ovoce a zeleniny, informoval server Seznam Zprávy.

Policisté skupinu odhalili díky odposlechům. "Na jedné lodi dva kolumbijský, pak tam jede jeden Ekvádor," hlásil manažer po telefonu dalšímu obžalovanému, podnikateli Petru Hrubému.

Kokain měl spolu s banány vyrazit z Jižní Ameriky přes oceán do Hamburku, odkud dál mířil až do obchodů. "Nejméně dne 19. srpna 2022 proběhla nakládka a přeprava kontejnerů s krabicemi obsahujícími banány a látku kokain, kterou pro transport zajistil Jiří Gabriel, neboť byla na základě jeho žádosti zakomponována do přepravní flotily," uvádí státní zástupce František Novák.

Gabriel ale obvinění odmítá. "Klient je považuje za nepodložená a smyšlená," sdělil Seznam Zprávám advokát Jiří Mulák, který manažera zastupuje.

Gabriel a Hrubý podle obžaloby dále spolupracovali s Fatonem Gashim, Albáncem přezdívaným Starý Rony. Všichni tři jsou už přes rok ve vazbě. Pražský městský soud se jejich případem začne zabývat příští týden. Žalobce jim navrhuje tresty mezi deseti až čtrnácti lety za mřížemi.

Život nad poměry i nelegální revolver

Muži měli za zajišťování převozu dostávat finanční odměny, není ale jasné, jak vysoké. Obžaloba se proto blíže věnuje luxusnímu životnímu stylu obviněných, který má značné příjmy z převozu drogy nepřímo dokládat.

Manažer Lidlu Jiří Gabriel si měl přijít na zhruba dva miliony korun ročně, další příjmy mu mělo zajistit podnikání. Jeho výdaje přesto podle žalobce převyšovaly příjmy minimálně dvojnásobně. Manažer utrácel více než milion měsíčně, a to i za hazard. Pár měsíců po převozu tří set kilogramů drogy se také chlubil luxusním autem za několik milionů.

"Financoval nákup drahých movitých i nemovitých věcí," shrnuje žalobce Novák. Gabrielovým účtem podle detektivů proteklo mezi lety 2019 až 2024 přes 66 milionů korun. Podobně na vysoké noze údajně žili i zbylí dva obvinění, kteří přitom oficiálně nevykazovali téměř žádné příjmy.

Navržený pobyt za mřížemi navíc obžalovaným prodlužují i další obvinění. V případě Gabriela jde o držení kokainu, který měl mít pro vlastní potřebu. Policisté drogu našli u něj v autě, kde ji schovával v plastové krabičce.

Gashimu může přitížit nelegální držení zbraně, policisté u něj po zadržení našli revolver Smith & Wesson. Muž, který nemá ani zbrojní průkaz, se ale bránil, že revolver našel při procházce se psem den před zadržením. Zbraň se prý chystal odevzdat okamžitě, kvůli zásahu policie to ale už nestihl.

