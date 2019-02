K reorganizaci úřadu neexistuje analýza. Kvůli Babišovi je to pochybné, říká opozice

před 16 minutami

Jen tři dny poté, co městský úřad v Černošicích udělil pokutu premiérovi Andreji Babišovi za střet zájmů, proběhla na Středočeském kraji reorganizace. A to v oddělení, které bude nyní pokutu posuzovat, protože se Babiš odvolal. Jak nyní zjistil deník Aktuálně.cz, neexistuje však žádný písemný dokument, který by reorganizaci odůvodňoval. Ředitel krajského úřadu přitom tvrdil, že k začlenění odboru správních agend do legislativně právního odboru došlo na základě analýzy. Podle opozice budí chybějící dokumenty pochybnosti.

Ředitel úřadu Středočeského kraje Jiří Holub před časem odmítl jakoukoliv souvislost změn s aktuálně projednávanou kauzu premiéra a jeho střetu zájmů. Reorganizace byla podle něj připravovaná již během loňského roku, a to údajně kvůli zefektivnění chodu krajského úřadu. Redakce Aktuálně.cz si na základě svobodného přístupu k informacím požádala o dokumenty, které by nutnost reorganizace kvůli zefektivnění úřadu prokazovaly. Z odpovědí Středočeského kraje ale vyplývá, že žádná taková analýza v písemné formě neexistuje. "Bylo to na základě ústních jednání a pokynů. O žádných informacích v písemné podobě nevím. Co bylo v zachytitelné podobě, jsem vám poskytla. Pokud to není v písemné podobě, tak tu informace nevytvoříme," vysvětlila Aktuálně.cz vedoucí oddělení legislativní a metodické podpory Ludmila Němcová. Kraj na žádost o informace poskytl jen celé znění třináctistránkového opatření, které popisuje nové uspořádání úřadu včetně detailního popisu pravomocí jednotlivých oddělení. Dále uvedl, že kvůli reorganizaci došlo ke zrušení pracovního místa vedoucího odboru správních agend a asistentky. Podle tiskové mluvčí Středočeského kraje Barbory Tlučhořové není neexistence žádného dokumentu ničím zvláštním. "Ředitel úřadu Jiří Holub již několikrát sdělil, že provádění organizačních změn je plně v jeho kompetenci a legislativně není nikde stanoveno, že musí být o postupu a provedení těchto změn pořizován písemný záznam," řekla Aktuálně.cz Tlučhořová. Babišův střet zájmů by se měl řešit v Praze, navrhli STAN. Úsměvné, odmítla Jermanová číst článek Opoziční zastupitel ODS Jan Skopeček se ale domnívá, že takový postup budí pochybnosti. "Jakákoliv reorganizace - ať už ve firmě nebo na úřadě - přece musí probíhat na základě nějakého elementárního uvážení možných variant a vyčíslení případných úspor nebo popsání toho, v čem změna povede ke kvalitnější státní nebo veřejné správě," myslí si Skopeček. Podle něj není možné, aby úřad nevycházel ve svém rozhodnutí změnit strukturu úřadu z alespoň nějaké analýzy. "Nemůže to být výsledek ústní porady vedení kraje. To zvyšuje pravděpodobnost, že ta změna byla provedena účelově," dodává Skopeček. Na stole má úřad případ Babiš Středočeský kraj, v jehož čele stojí hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), oznámil změnu ve struktuře úřadu jen tři dny poté, co městský úřad v Černošicích, pod který spadá Babišovo bydliště v Průhonicích, rozhodl ve správním řízení udělit premiérovi kvůli střetu zájmů pokutu. Ten se proti rozhodnutí odvolal ke Středočeskému kraji. A právě odboru správních agend, který bude v případu rozhodovat, se reorganizace dotkla. Od února spadá pod odbor legislativně právní a má tím pádem i nového vedoucího. Tím je Vladimír Černý. Ředitel úřadu Holub ale prohlásil, že žádné personální změny v oddělení nenastaly a bude rozhodovat samostatně bez ohledu na reorganizaci.