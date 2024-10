"Řeknou nám jen: umyj se tam dole." Dětem v domovech chybí informace i soukromí

O tématech, jako je první sex, intimní hygiena nebo antikoncepce, se děti z dětských domovů dozvídají různě. Většina má základní povědomí ze školy, část od rodiny. Přesto jim zůstává mnoho nezodpovězených otázek. Vychovatelů se ale často stydí zeptat a odpovědi radši hledají na internetu. Organizace Freya navštívila tři dětské domovy, aby zjistila, co všechno děti vědí a co by je zajímalo.

V dětských domovech v Česku neexistuje sexuální vzdělávání. Organizace mluvila s 31 mladými lidmi z dětských domovů, aby zjistila, kde nejvíce tápou. Jedním z takových témat je menstruace. Dívky se o ní často dozvídají pozdě, někdy až v momentě, kdy nastane. Některé informace se nedozvědí vůbec. To samé platí pro intimní hygienu. Související Sexuální obtěžování jsou i "blbý kecy" a porno není realita, učí se školáci Infografika "Když přicházíme do dětského domova, tak se předpokládá, že o tom máme povědomí z rodiny. Nikdo, ale nezjišťuje, co vlastně víme. Řeknou nám jen: Umyj se tam dole," popisuje jedna z respondentek. S menstruací se pojí dostupnost hygienických potřeb. Dívky mají často omezené možnosti, většinou dostávají pouze vložky. "Jdeme za vychovatelkou, která nám je vydá. Na výběr moc nemáme, a tak si některé z nás kupují tampony z kapesného," uvádí jedna z dívek. Informace míří pouze na dívky, výzkum ale ukázal, že i někteří chlapci by o tématu rádi získali alespoň základní znalosti. Kondomy na požádání Mladé zajímá také první sex a antikoncepce. O té se většina dozvídá ve škole, kde však probírají jen základní informace. "Víme, že je způsob, jak zabránit těhotenství. Méně pak o ní uvažujeme v souvislosti s přenosem pohlavních chorob," píše další respondent. V některých dětských domovech jsou například kondomy dostupné na požádání. Většina mladých se však podle svých slov stydí a raději si je koupí z kapesného. "Můžeme si říct tetě. Umíte si ale představit, že tam jdete?" vysvětluje další dívka s tím, že o antikoncepci si říct mohou. Související Sedmileté děti vědí, co je sex a porno. Učme o tom na všech školách, říká Nejedlová Infografika Další téma, které mladé zajímá, ale s vychovateli ho probírat nechtějí, jsou potraty. "Rády bychom se dozvěděly fakta, doptaly se někoho, kdo tomu rozumí. Jsou mezi námi i děti, které mají s interrupcí zkušenost v blízké rodině, ale tyhle zážitky sdílí jen s kamarády," stojí v jedné z odpovědí. Se sexualitou souvisí otázka soukromí. V dětských domovech bývá velmi omezené. Například v koupelně obvykle není možnost se zamknout a jedinou náhradou je svítící značka STOP. V některých zařízeních však nemají ani to. U dveří do pokojů nejsou zámky a ačkoliv personál většinou klepe, malé děti často vstupují bez varování. "Taky se tu všechno ví. To nás štve. Někde se tetám raději ani nesvěřujeme. Neudrží tajemství a udělají zápis, který je veřejný. A za dva dny to vědí všichni," poukazuje na celkový nedostatek soukromí jeden z respondentů. Většina mladých se raději uchyluje do kyberprostoru, kde mohou na chvíli utéct z dosahu ostatních. Video: Jak mluvit s dětmi o sexu? Ideálně odmalička. Masturbaci nezakazovat, ale vysvětlit 17:24 „Sexuální výchova by měla začít odmalička. Neříkat dětem, že na to mají dost času. Začnou si pak informace hledat jinde,” říká Marcela Poláčková. | Video: Michael Rozsypal