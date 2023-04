Sex bez jasného souhlasu má být trestný, říká sedm z deseti žen. Písemný být nemusí

Sedm z deseti Češek nad 15 let si myslí, že sex bez jasného souhlasu by měl být trestný. V zajištění spravedlnosti a ve spravedlivé potrestání činů věří třetina lidí. Ukázal to průzkum, který pro organizaci Konsent mezi 1400 lidmi vypracovala agentura NMS Market Research.

Organizace Konsent se zaměřuje na prevenci sexuálního násilí. Prosazuje změnu definice znásilnění v zákoně. Nyní jde o trestný čin, pokud pachatel použije násilí, pohrozí jím či zneužije bezbrannost oběti. Podle návrhu by to měl být sex bez souhlasu. V Česku se podle organizace ročně stane na 12 tisíc znásilnění, z 90 procent jsou obětí ženy. Policii se nahlásí podle odhadů pět až deset procent případů. Související Sexuální obtěžování jsou i "blbý kecy" a porno není realita, učí se školáci Infografika Valná většina dotázaných si podle Víta Pavliše z agentury NMS dovede představit, jak by souhlas se sexem měl vypadat. Měl by být slovní či neverbální. "Když se píše o definici znásilnění založené na absenci souhlasu, tak se můžeme dočíst, že se zmiňuje podepisování lejster, ověřování u notáře či aplikacích na souhlas. Jen dvě procenta lidí si myslí, že je potřeba podepsat papír," uvedla Johanna Nejedlová z organizace Konsent. Dodala, že definici znásilnění změnilo 14 evropských zemí. Tři čtvrtiny lidí berou souhlas jako součást sexuální aktivity. Dvě procenta ho považují za hloupost. Část mužů, kteří vyžadovaný souhlas zpochybňují, se obává zneužití. Jen třetina lidí si myslí, že je v Česku zajištěna spravedlnost a činy se spravedlivě trestají. Z žen je o tom přesvědčena jen čtvrtina. Změna má vést k častějšímu nahlašování Podle zjištění změnu definice znásilnění podporují častěji ženy a mladší lidé. Největšími odpůrci jsou naopak muži mezi 35 a 54 lety a s nižším vzděláním. Politické preference podle Pavliše nehrají v názorech na úpravu zákona roli s výjimkou přívrženců SPD. Související "Poškozená má výhodu, že je retardovaná." České soudy přehlíží trauma ze znásilnění Infografika Podle šéfky sněmovního podvýboru pro problematiku domácího a sexuálního násilí Taťány Malé (ANO) by změna definice znásilnění přispěla k tomu, že se víc případů nahlásí. Nízký počet oznámených činů označila za alarmující. Podotkla, že zkušenosti se změnou nastavení a uzákoněním souhlasu ze Švédska, Dánska, Německa či Británie obavy z případného zneužití vyvracejí. O možné změně budou 18. dubna jednat ve sněmovně šéfové sněmovních stran a hnutí s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS). Novelu může připravit buď vláda, nebo ji podají poslanci. Pokud by to byl poslanecký návrh, podle Malé by se na něm podíleli zákonodárci napříč spektrem. Video: Souhlas se sexem přes aplikaci nedává smysl. Lidé spolu mají mluvit, říká Nejedlová (28. 6. 2022) 21:13 To, že jste před pěti minutami sex mít chtěla, neznamená, že ho budete chtít i za dalších pět minut, říká ředitelka organizace Konsent. | Video: Daniela Drtinová

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!