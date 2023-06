Rektor VŠE Ševčíka neodvolá, dokud nebude mít stanovisko jeho fakulty. Ta to oddaluje

Akademický senát Vysoké školy ekonomické dal souhlas s odvoláním děkana Národohospodářské fakulty Miroslava Ševčíka kvůli jeho kontroverznímu vystupování. Podle vysokoškolského zákona rektorovi k odvolání Ševčíka chybí ještě poslední formální krok - vyjádření senátu Ševčíkovy fakulty. Ten však projednání odložil. Právníci jsou ale toho názoru, že i to je forma vyjádření a rektor jej může odvolat.

V pondělí dvacet členů akademického senátu Vysoké školy ekonomické (VŠE) v Praze zvedlo ruku pro odvolání děkana Národohospodářské fakulty Miroslava Ševčíka. Vadí jim, že svými kauzami poškozuje jméno univerzity. V tajném hlasování bylo proti jen šest senátorů.

Rektor VŠE Petr Dvořák však zatím děkana neodvolal. Čeká ještě na stanovisko senátorů z Ševčíkovy fakulty. "Je jedno, jestli bude kladné, nebo záporné. Vyjádření fakultního senátu ale potřebujeme," shrnula paradoxní situaci mluvčí univerzity Kateřina Pelouchová.

Fakultní senát se kvůli tomu sešel už ve středu 21. června. Žádné stanovisko nezaujal, jednání odložil. Nové datum setkání zatím nestanovil. Většina jeho členů za svým děkanem stojí. Dali to najevo v dubnu, když sami hlasovali o Ševčíkově odvolání. Šest z devíti senátorů tehdy Ševčíka podpořilo v setrvání ve funkci. Jedním z nich byl například právník Jan Vondráček. Ševčíka zastupuje v osobních soudních sporech.

Teoreticky by fakultní senát mohl Ševčíkovo odvolání protahovat. Tiskový tajemník fakulty Daniel Váňa ale takové spekulace odmítá. "Čeká se na doplnění podkladů, mimo jiné na právní rozbor k odvolání děkana," řekl Aktuálně.cz Váňa. Odhadl, že by se devět senátorů z Ševčíkovy fakulty mohlo sejít do několika týdnů. "Určitě nemají nejmenší zájem něco zdržovat nebo bojkotovat," dodal.

Ústavní právnička Zuzana Vikarská z Masarykovy univerzity je ale přesvědčená, že fakultní senát už vlastně své stanovisko poskytl. "Odložení je také vyjádření a takto to stačí," sdělila. Pokud by se senátoři fakulty neměli k dalšímu jednání, podle ní může rektor Ševčíka klidně odvolat. "Vůle se tím nezabývat je forma obstrukce," doplnila. Podobně se už dříve vyjádřil nový ústavní soudce Jan Wintr.

Rektor Dvořák chce Ševčíka odvolat už od poloviny března, kdy se objevily Ševčíkovy fotografie z hloučku lidí pokoušejících se z Národního muzea strhnout ukrajinskou vlajku při protivládní demonstraci. Ševčík se hájí tím, že v hloučku jen pomáhal zraněnému člověku. Trvá na tom, že se demonstrace neúčastnil, šel náhodou kolem a rozhodně nezastává proruské postoje.

Členové celouniverzitního senátu na pondělním zasedání Ševčíkovi připomněli další kauzy. A to především tu z roku 2014, kdy si na auto neoprávněně nasadil policejní majáček, aby se v protisměru dostal z kolony na dálnici. Rektor nelibě nesl také to, že Ševčík byl až donedávna ekonomickým expertem hnutí Trikolora. Dvořák několikrát před samotným hlasováním prohlásil, že nemá problém s Ševčíkovými názory, vadí mu ale, že děkan podle jeho názoru nemá žádnou sebereflexi a svým jednáním podněcuje negativní reakce.

Ševčík po hlasování univerzitních senátorů řekl, že podnikne právní kroky.

