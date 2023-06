Konec Ševčíka na VŠE je blízko. Akademický senát umožnil rektorovi jeho odvolání

Akademický senát Vysoké škole ekonomické v Praze hlasováním umožnil rektorovi univerzity Petru Dvořákovi odvolat Miroslava Ševčíka z funkce děkana Národohospodářské fakulty. Rektor chce Ševčíka odvolat proto, že podle něj poškozuje dobré jméno školy. Podobně se dnes vyjádřili i někteří členové senátu Sám Ševčík a jeho podporovatelé z fakulty se proti tomu ohradili.

Návrh v tajném hlasování na mimořádném jednání univerzitního akademického senátu podpořilo 20 z 27 přítomných senátorů. Šest senátorů se vyjádřilo proti, jeden hlas neodevzdal.

Děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Miroslav Ševčík vstoupil do zasedací místnosti těsně před zahájením projednávání o jeho odvolání. Koženou brašnu měl plnou barevných složek a papírů. "Štěstí přeje připraveným," komentoval množství podkladů, které si s sebou přinesl. Složky podle něj obsahovaly například petice a otevřené dopisy sepsané na jeho podporu.

Slova se jako první ujal rektor Petr Dvořák. To na jeho návrh celouniverzitní senát o odvolání Ševčíka z funkce děkana rozhoduje. Pro Dvořáka byla poslední kapkou Ševčíkova účast na protivládní demonstraci 11. března, při které se objevil v hloučku lidí pokoušejících se z Národního muzea strhnout ukrajinskou vlajku.

Ševčík se opakovaně hájí tím, že šel náhodou kolem a u muzea jen pomáhal Karlovi K., podle něj ztlučenému policistou. Muže si jako svědka přivedl i na jednání senátu. "Šel jsem náhodou kolem zraněného člověka. On sedí za námi a může to potvrdit. Na demonstraci jsem v tu dobu opravdu nebyl," zdůraznil Ševčík a dodal, že policejní zásah na březnové demonstraci považuje za horší než během Palachova týdne v roce 1989, kdy demonstranty obušky rozehnala Veřejná bezpečnost.

Část senátorů takové přirovnání označila za přehnané. O slovo se proto přihlásil Karel K. a Ševčíka podpořil. "Byl jsem napaden a řeší to Generální inspekce bezpečnostních sborů, nebyla to žádná sranda. Odcházel jsem krvácející od muzea. Pan docent pouze plnil občanskou povinnost tím, že mi pomohl. Týká se to mě a vy nikdo k tomu nemáte co říct, protože jste tam nebyli," opřel se Karel K. do senátorů.

Rektor Dvořák ale nesouhlasil ani s tím, že Ševčík byl ještě donedávna ekonomickým expertem Trikolory. Dvořák před celouniverzitním senátem několikrát zdůraznil, že nechce Ševčíkovi bránit ve vyjadřování názorů. Vadí mu, že kvůli jeho výrokům a krokům se Národohospodářská fakulta stává čím dál izolovanější.

"Měl jsem odlišný pohled na některé věci, které činil pan děkan. Využil jsem všech možností, abych jeho postoje korigoval. Vysvětloval jsem mu, že to škodí především jemu a vede to k izolaci jeho a fakulty. Bohužel to nenašlo pochopení," shrnul rektor Dvořák.

"Ve vrcholové funkci na vysoké škole nesmím dělat takové kroky, které vytváří nepřátele. To je možná silné slovo, ale prostě je tu okruh institucí, které ho vnímají negativně a jsou jeho vyjádřeními dotčené. Vrcholný představitel by měl hledat cestu, abychom se všemi vycházeli co nejkorektněji. Klidně kriticky, ale korektně," dodal.

Ševčík kritiku Dvořákovi, který je rektorem od loňského dubna, vrátil. "Musím konstatovat, že na Vysoké škole ekonomické jsem od roku 1989, končím 80. semestr výuky. To, co tady od pana rektora zažívám poslední rok, jsem nikdy nezažil. Ani před rokem 89."

Senátor Petr Marek z Fakulty financí a účetnictví VŠE připomněl další Ševčíkovu kauzu. V roce 2014 zneužil modrý majáček, aby se rychle dostal z kolony na dálnici. Po jeho nasazení na auto odjel v protisměru, v pruhu vyhrazeném pro sanitky. "Pane děkane Ševčíku, pokud tedy dovolíš, Mirku, protože si stále ještě tykáme, nejlepší pro VŠE bude, když přijmeš výzvu k rezignaci," obrátil se Marek na děkana. Na to Ševčík reagoval, že v autě s majáčkem vezl ženu s hypoglykemickým záchvatem.

Naproti tomu senátor a tiskový tajemník Národohospodářské fakulty Daniel Váňa poukázal na to, že předloni se k bakalářskému studiu přihlásilo 555 zájemců, zatímco letos 1114. Podle Váni to ukazuje, že Ševčík zájmy univerzity nepoškozuje.

O Ševčíkově odvolání z funkce už v dubnu rozhodoval akademický senát Národohospodářské fakulty VŠE. Svého děkana podržel. Rektor Dvořák fakultní senát požádal o opětovné projednání. Členové takzvaného malého senátu se sešli minulý čtvrtek a rozhodování přerušili. Na základě toho legislativní komise školy vydala stanovisko, aby se celouniverzitní senát sešel, až rozhodne fakultní. Velký senát se v pondělí přesto sešel a jeho členové si odhlasovali, že budou o osudu Ševčíka rozhodovat.

Video: Děkan Ševčík dlouhodobě poškozuje jméno naší školy, protestovali studenti (15. 3. 2023)