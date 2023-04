Akademický senát podržel děkana Ševčíka. Návrh na odvolání přirovnal k perzekuci

Nemůžeme ho odvolat, šlo by o porušení svobody slova. I takové argumenty zazněly na podporu děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Miroslava Ševčíka. Akademický senát fakulty na žádost rektora univerzity Petra Dvořáka hlasoval o tom, zda by měl Ševčík ve vedení skončit. Většina rozhodla o jeho setrvání, rektor ho i přesto bude chtít odvolat.

Devět členů akademického senátu Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické se ve středu sešlo, aby rozhodlo o budoucnosti děkana Miroslava Ševčíka. Pro jeho odvolání nakonec byli jen dva. Jednou z nich byla studentka Petra Hrabová. "Spousta studentů se bojí říct, že studuje naši fakultu," zdůvodnila. Hlasování bylo tajné. Proti jeho odvolání se vyslovilo šest senátorů a jeden se zdržel. Většinu senátorů tvoří zaměstnanci fakulty.

Hrabová spolu s Michalem Mecem jsou jediní dva členové, kteří do senátu vstoupili až poté, co loni zvolil Ševčíka děkanem. Mec nechtěl veřejně prozradit, jak hlasoval. Během zasedání však vznesl kritickou připomínku. "Pokud by byl odvolán, ale nadále zůstal členem akademické obce, nebude už poškozovat zájem univerzity?" tázal se Mec. Narážel na to, že rektor Petr Dvořák žádal Ševčíkův odchod pouze z funkce, na fakultě by mohl dál zůstat.

Akademický senát fakulty svolal Dvořák poté, co se Ševčík 11. března účastnil protivládní demonstrace a objevil se v hloučku lidí, kteří se pokoušeli z Národního muzea strhnout ukrajinskou vlajku.

"Pan děkan poškozuje dobré jméno školy," konstatoval Dvořák. Trvá na tom, že Ševčíkova účast na březnové demonstraci není hlavním důvodem, proč by měl v čele fakulty skončit. Podle něj jde o vyvrcholení kontroverzního jednání děkana. Loni na podzim Ševčík vystupoval na protivládní demonstraci společně s lidmi sympatizujícími s Ruskem.

Dvořák senátory vyzval, aby děkana neobhajovali kvůli osobním vazbám, které je s ním pojí, ale přihlédli k zájmům fakulty. "Zdá se mi, že chcete hájit děkana za každou cenu, ale vy máte primárně hájit fakultu," apeloval Dvořák. V takzvaném malém senátu sedí například právník Jan Vondráček, který Ševčíka zastupuje v jeho osobních kauzách. Dalšímu členovi Marku Kotenovi vedl bakalářskou práci zaměřenou na ruskou ekonomiku.

Podle Ševčíkových zastánců je jeho odvolání v rozporu se svobodou slova. "Byl z části na demonstraci, podotýkám povolené. Jako děkan má na to právo. Na Západě běžně chodí představitelé univerzit na demonstrace," hájil Ševčíka Vondráček. Argumentoval fotografií dnes už zesnulého Vojtěcha Cepla, který se v době působení na Karlově univerzitě účastnil demonstrace v roce 1989. "Vedení se prostě vydalo cestou perzekuce," dodal Vondráček.

Dvořák se proti takové interpretaci ohrazuje. "Každý může říkat, co chce, ale musí zvažovat, jestli to neškodí vysoké škole. Nejde o svobodu slova, jde o manažerské selhání," reagoval Dvořák.

Proruské názory nezastávám, ohradil se Ševčík

Ani Ševčík nevidí důvody, proč by měl z vedení fakulty odejít. Vadí mu, že rektorovi už několikrát ustoupil, ale stejně to nestačí. Jako příklad uvedl, že přestal na demonstracích vystupovat a není už ani veden jako ekonomický expert Trikolory. Ohradil se také proti nařčením, že zastává proruské názory.

"Je to totální lež. Já jsem na této škole v 80. letech oficiálně vystoupil proti bratrské pomoci vojsk Varšavské smlouvy, označil jsem to za okupaci a byl jsem za to perzekuován," řekl.

Ševčíka veřejně dopisem rektorovi podpořili i někteří politici jako poslanec SPD Jaroslav Bašta nebo předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová. Na podporu Ševčíka vznikla i petice, podepsalo ji osm tisíc lidí. "Škole škodí už jen to, že takovým způsobem polarizuje společnost. Zamyslete se nad tím, z jakého politického spektra podpora přichází. I to je pro školu škodlivé," podotkl rektor Dvořák.

Rektor už dříve avizoval, že pokud senát fakulty Ševčíka podrží, svolá akademický senát celé univerzity, aby hlasoval o jeho setrvání ve vedoucí funkci. Dvořák tvrdí, že konec Ševčíka požadují i zástupci ostatních fakult.