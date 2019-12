Babiš oslabuje Česko, ale proč to říkat nahlas v EU? zastali se premiéra senátoři ODS

Senátoři se po dlouhé debatě rozhodli, že nebudou veřejně kritizovat premiéra Andreje Babiše za to, že kvůli svému střetu zájmů oslabuje Česko při evropských jednáních. I když měl Senát připravené usnesení, které by na tento problém upozorňovalo, na návrh ODS nakonec prošel návrh, který Babiše vůbec nezmiňuje.

Návrh usnesení, kvůli kterému se v Senátu spustila polemika, obsahovalo jen jednu větu - kritickou k předsedovi vlády a hnutí ANO Andreji Babišovi.

"Senát opakovaně zdůrazňuje, že vyjednávací pozice České republiky, zejména pokud jde o vládou prosazované zajištění odpovídajících prostředků na kohezní a zemědělskou politiku, je výrazně oslabena vážnými podezřeními z dotačních podvodů, jež se osobně týkají předsedy vlády ČR Andreje Babiše," zněl návrh usnesení. Ten se týkal jednání Evropské rady, které se koná už tento čtvrtek a pátek.

S návrhem vystoupil Václav Hampl, předseda senátního výboru pro evropské záležitosti. Právě tento výbor, který je v evropských otázkách zásadní, návrh odhlasoval a předložil ho ke schválení celému Senátu. Proti však vystoupili především senátoři za ODS, kteří navrhli vypuštění tohoto bodu. Prošlo tak usnesení pouze o tom, že Senát bere na vědomí informaci vlády k zasedání Evropské rady.

Proti kritické zmínce o Babišovi vystoupil například senátor za ODS a dlouholetý primátor Mladé Boleslavi Raduan Nwelati. "S usnesením, že pozice Česka je oslabena tím, že za ni jedná Andrej Babiš, můžu vnitřně souhlasit, můžu říci ano, je tomu tak, ale proč to říkat nahlas zrovna směrem do Evropy? Můžeme to říkat nahlas tady i doma, ale dávat vládě do rukou papír, kde my senátoři říkáme Evropě - jsme oslabeni a jednejte s námi jako s oslabeným partnerem - si myslím není správné," vysvětloval Nwelati. S tímto názorem vystoupil i na výboru pro evropské záležitosti, tam jej ale neprosadil.

Podle svých slov je spokojený s tím, co chce vláda prosazovat a proto mu postačí usnesení, že Senát bere informaci vlády na vědomí. V tomto postoji ho podpořil senátní klub ODS, včetně předsedy Miloše Vystrčila.

"Je jasné, že to, že máme znovu obviněného premiéra a že je s velkou pravděpodobností ve střetu zájmů, nám ničemu nepřidá. Ale myslím, že usnesení Radka Nwelatiho je lepší, konstruktivnější a pro Českou republiku prospěšnější," uvedl Vystrčil. Podle něj také bude pozice Česka při nadcházejícím jednání o to důležitější, že se týká řešení klimatických změn a energetické soběstačnosti. "Míchat" do toho téma Babišova střetu zájmů mu nepřišlo vhodné.

Nemůžeme mlčet, oponoval Fischer

Naopak například senátor Pavel Fischer, který vede výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, se vyslovil pro kritické usnesení. "Byli bychom špatnou parlamentní komorou, kdybychom se k tomu tématu dnes nevyjádřili. Dát si nějakého bobříka mlčení, protože chceme posílit naše vyjednávacví pozice, by v této situaci naopak mohlo být protimluvem. Evropská unie nemá zkušenost s takto vyostřeným konfliktem zájmů na čele členské země. Hrajeme bezprecedentně vážnou a citlivou parii," uvedl.

"Síla naší demokracie je v tom, že dokážeme kriticky uvažovat o krocích naší exekutivy a kriticky se stavíme k problémům, které se na nás hrnou. Oslabili bychom se tím, kdybychom si dopředu zapověděli kriticky o těchto věcech přemýšlet a jako ústavní činitelé bychom si zakázali pojmenovat, když se někdo dostane do postavení mimo hru. Platilo v případě prezidenta republiky, platí to také v případě předsedy vlády," dodal Fischer.

Zároveň se zeptal přítomného místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO), jestli je vláda připravena na situaci, kdy by někdo při jednání na střet zájmů Babiše upozornil. "Jak to máte připraveno, kdyby se objevila námitka, že pan premiér bude vnímám jako podjatý, máte to promyšlené?" položil otázku Havlíčkovi, který v Senátu zastupoval Babiše. Ten se dlouhodobě Senátu vyhýbá.

Havlíček ale reagoval tak, že Evropu Babišův střet zájmů nezajímá a on na žádné výtky nenarazil. "Nezaznamenal jsem ani náznak toho, že by s námi někdo jednal jinak. Možná tady žijeme větší válkou než jakou fakticky rozpoutáváme. Evropa má jiné starosti. Evropa dnes žije klimatickými změnami, uhlíkovou neutralitou, mobilitou. A popravdě řečeno, toto tam úplně nikoho nezajímá, alespoň ne lidi, s kterými jsem jednal," prohlásil Havlíček a děkoval senátorům ODS za konstruktivní postoj.