Máme jiná pravidla, tvrdí státní zemědělský fond. Agrofertu chce poslat 51 milionů

Státní zemědělský intervenční fond si stojí za rozhodnutím proplatit Agrofertu dotace od předloňského února do loňského srpna. Podle fondu se na něj zákon o střetu zájmů nevztahuje, protože neproplácí peníze z kohezních fondů. Agrofertu tak hodlá poslat za dva projekty celkem 51,2 milionu korun.

Zákon o rozpočtových pravidlech zakazuje poskytnout dotace při střetu zájmů. Podle vedoucího kanceláře generálního ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Filipa Sovy se ale na ně tento zákon nevztahuje. "Poskytovatelé dotací z kohezního fondu poskytují dotace podle rozpočtových pravidel, zatímco SZIF poskytuje dotace podle zákona o SZIF," dodal.

Fond funguje jako akreditovaná platební agentura. "Tedy o proplacení dotací v souhrnu sám žádá napřímo do Evropské komise, v případě Programu rozvoje venkova (kterého se týká dotčený audit) prostřednictvím čtvrtletních žádostí o platbu. Vzhledem k výše uvedenému je tak zřejmé, že SZIF se nachází v zcela jiném právním postavení, než poskytovatelé dotací z kohezního fondu, a tudíž není na místě dále zadržovat dotace společnostem koncernu," uzavřel.

Fond na konci listopadu uvedl, že začne proplácet dotace schválené Agrofertu právě za období mezi únorem 2017, kdy jej Andrej Babiš vložil do svěřenských fondů, a loňským srpnem, kdy začalo platit evropské nařízení o střetu zájmů. Podle fondu neexistuje legitimní právní důvod pro zadržení těchto dotací a nemůže je neproplatit, aby se nevystavil riziku žaloby ze strany Agrofertu.

Jde o dva projekty, za které fond vyplatí dotaci v celkové výši 51,2 milionu korun. Společnost Kladrubská dostane téměř tři miliony na nový nakladač. Dalších více než 48 milionů korun získá firma Lipra Pork na modernizaci chovů prasat v závodech v Mladé Boleslavi, Hradci Králové, Mělníku či Semilech, informoval server iRozhlas.cz.

Dotace schválené od loňského srpna fond kvůli předběžné opatrnosti zatím nadále proplácet nebude.

Babiš má na Agrofert stále vliv, říká audit

Andrej Babiš podle závěrů auditu, který před pár dny dorazil do Česka, má přímý i nepřímý vliv na svěřenské fondy, do kterých vložil Agrofert. Auditoři to dovozují z toho, jak definoval cíle fondů, vybral správce fondu, které navíc může odvolat, a toho, že je tzv. obmyšlenou osobou a může z fondů mít užitek. Na základě toho Evropská komise dospěla k závěru, že Babiš skrze fondy ovládá holding Agrofert a má zájem na jeho hospodářském úspěchu.

Zájem na hospodářském úspěchu Agrofertu podle auditorů ovlivnil nestrannost Babišova rozhodování, protože jako předseda vlády, ministr financí či předseda Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy rozhodoval o záležitostech týkajících se unijních fondů, které měly dopad na Agrofert.

Komise došla také k závěru, že Babišovy svěřenské fondy mohou být neplatně založené kvůli tomu, že jejich smysl odporuje účelu zákona o střetu zájmů. Fondy podle komise totiž vznikly účelově tak, aby chránily Babišovy zájmy a umožnily obejít paragraf 4c zákona o střetu zájmů tak, aby se nevztahoval na aktivity Agrofertu.