Senát by mohl být po volbách zcela bez komunistů. Zachránit je může jediná kandidátka

Letošní senátní volby mohou znamenat úplný konec komunistů v horní komoře Parlamentu. Voliči rozdali karty tak, že v Senátu nemusí ve finále zasednout ani jeden člen KSČM - jediný dosavadní senátor Václav Homolka v Chomutově neuspěl a do druhého kola postoupila jen Milada Halíková v obvodu Karviná. Na vedoucího Petra Víchu (ČSSD) ale výrazně ztrácí.

Komunisté tak asi poprvé od vzniku horní komory nebudou v Senátu zastoupeni, neboť jejich jediná finalistka má proti favorizovanému Víchovi jen malou šanci. Šéf komunistů Vojtěch Filip už dal najevo, že je z výsledků zklamán. Přesto věří, že Halíková ve druhém kole uspěje.

Z pohledu celkového zisku mandátů jednotlivých stran uspěla zejména ODS a ANO. Kandidáti ODS v prvním kole bodovali v devíti z 27 obvodů a mohou získat stejně mandátů jako Babišovo hnutí.

Volby naopak podle očekávání přinesly porážku pro vládní ČSSD, která místo 13 křesel bude mít šanci obhájit pouze pět, a mít tak nejvýše sedmnáctičlenný klub. Nebude tak už asi mít nejsilnější senátní frakci a tím možnost nominovat předsedu horní komory. Nejblíže tomu je naopak KDU-ČSL, která může přidat ke svým 14 senátorům další čtyři.

Úspěšní byli v prvním kole i kandidáti STAN, kteří mohou mít 15 senátorů. Kluby lidovců a Starostů spolu úzce spolupracují a stanou se asi dominantní silou v horní komoře. Piráti mohou přidat ke svému jedinému senátorovi další dva. Posílit svůj pětičlenný klub o další tři členy může hnutí Senátor 21.

Do Senátu se opakovaně nedostali ani zástupci SPD Tomia Okamury. Úspěšní byli naopak Piráti, kteří ke svému jedinému senátorovi mohou přidat další: v Praze by mohli jít do druhého kola tři jejich kandidáti.

Bodoval Čunek i prezidentští kandidáti

Lidovcům pomohlo i znovuzvolení vsetínského senátora Jiřího Čunka senátorem už v prvním kole. Čunek se tak brzy stal symbolickým absolutním vítězem letošních senátních voleb. Úspěšní však jsou i prezidentští kandidáti, kteří se rozhodli o Senát zabojovat. Naopak bývalý premiér a předseda ČSSD Jiří Paroubek na Ostravsku propadl.

Čunek ve svém obvodě získal hned v prvním kole víc než 51 procent hlasů a stvrdil tím svůj dlouholetý mandát. V Senátu je "tento fenomén", jak Čunka nazval předseda lidovců Pavel Bělobrádek, od roku 2006, tedy dlouhých 12 let.

Na úspěch už v prvním kole měl chvíli zaděláno i teplický primátor Jaroslav Kubera, v průběhu sčítání však o dominanci přišel. Ve druhém kole se postaví proti pedagogovi Zdeňku Bergmanovi. Rozdíl téměř dvaceti procent hlasů ale Kuberovi zajišťuje šance na obhájení mandátu hraničící s jistotou.

Úspěch slaví i většina prezidentských kandidátů, kteří ve volbách do horní komory zúročili svou doznívající popularitu. Jiří Drahoš na Praze 4 výrazně převyšuje svou někdejší kolegyni Evu Sykovou a kandiduje na druhého senátora zvoleného už v prvním kole.

Podobnou dominanci předvedl i Pavel Fischer na Praze 8 či Marek Hilšer kandidující ve druhé městské části. Potvrdit ji však musí ještě ve druhém kole, žádný nezískal nadpoloviční většinu.

Dva další muži známí z prezidentského souboje - Petr Hannig a Jiří Hynek - naopak ve svých volebních obvodech propadli.