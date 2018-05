Senát chce řešit Zemanovy výroky o novičoku. Jsou nebezpečné pro naši zemi, řekl Štěch

AKTUALIZOVÁNO před 45 minutami

TOP 09 žádá kvůli prezidentovým výrokům svolání mimořádné schůze sněmovny.

Praha - Parlament by se podle některých senátorů i poslanců měl zabývat interpretací, s jakou prezident Miloš Zeman pojal výstupy tajných služeb ohledně výroby jedu novičok v Česku. Vyplynulo to z vyjádření zástupců horní komory.

Předsedu Senátu Milana Štěcha (ČSSD) prezidentovo vyjádření zarazilo a označil jej za "nebezpečné pro naši zemi". Štěch to spojil s tím, že nefunguje koordinace zahraničně-bezpečnostní politiky ústavních představitelů v podobě jejich schůzek u prezidenta. Řízení země jako firmy "dostává stále více velké permanentní trhliny, ať už amatérským přístupem premiéra a do značné míry nepředvídatelným přístupem pana prezidenta", řekl.

Mimořádnou schůzi sněmovny se snaží svolat předseda sněmovního klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, téma by měli příští týden probírat i členové zahraničního výboru dolní komory, a to z iniciativy Jana Lipavského (Piráti). Zeman ve čtvrtek řekl, že se přiklonil k názoru vojenských zpravodajců, podle nichž se novičok v Česku vyráběl, ačkoli podle Bezpečnostní informační služby (BIS) látka novičokem nebyla.

Podle Kalouska byl Zemanův nešťastný výrok zneužit ruskou propagandou, a Česko se tak kvůli němu stalo v očích spojenců nevěrohodným partnerem. "Obrátil jsem se v tomto smyslu na všechny předsedy poslaneckých klubů s žádostí o podporu při svolání mimořádné schůze," uvedl na sociálních sítích.

"Jsem přesvědčen, že Poslanecká sněmovna jako nejvyšší ústavní instance vůle lidu by měla okamžitě reagovat, slova prezidenta Zemana uvést na pravou míru a ujistit naše spojence, že Česká republika je spolehlivý partner bez ohledu na to, jak se zrovna vyspal její prezident," napsal předsedovi sněmovny za poslanecký klub Miroslav Kalousek.

Zahraniční výbor se bude věcí zabývat ve čtvrtek 10. května. "Na zasedání výboru by měli být pozváni zástupci tajných služeb, aby poslancům vysvětlili v širším kontextu informace částečně zveřejněné prezidentem a aby osvětili případný rozpor mezi informacemi BIS a Vojenského zpravodajství," uvedl Lipavský v tiskové zprávě.

Štěch předpokládá, že se záležitostí budou zabývat sněmovní orgány i senátní výbor pro obranu a bezpečnost, který už před časem zkritizoval Zemanovo veřejné zaúkolování BIS ohledně novičoku v Česku. "Kdyby se jím (stanoviskem výboru) exekutivní subjekty řídily, tak by se nemusely takovéto zmatky tady objevovat," dodal předseda Senátu.

"Je možné, že se tím zabývat budeme," uvedl předseda senátního výboru František Bublan (za ČSSD). Zopakoval, že prezident postupoval špatně, když veřejně zaúkoloval BIS, chybou bylo i komentování závěrů tajných služeb v televizní stanici. Zpráva byla podle Bublana určitě obsažnější a Zeman si z ní něco vybral. "Je to vyloženě prokremelský akt, nic jiného z toho nevyplývá," prohlásil Bublan ve shodě s kritikou představitelů pravicových stran.

"Parlament by se měl zabývat rozdílnými výstupy našich služeb. A tím i výroky prezidenta," sdělil místopředseda Senátu Jiří Šesták z klubu Starostů. "Jsou to výroky nešťastné, protože jsou to dedukce prezidenta z rozdílných zpráv bezpečnostních služeb. Poškozuje to pověst ČR, neboť to slouží k manipulaci s informacemi Ruskem," dodal. Také podle předsedy senátorů STAN Jana Horníka by se měl Parlament záležitostí zabývat, protože prezidentovo poškozování ČR hraničí s protistátní činností.

Senátor a advokát Václav Láska (Senátor 21) na Twitteru uvedl, že Zeman se zachoval podle přání Kremlu a podle hesla: "Muž s koženou brašnou nesmí projet". Na žalobu pro vlastizradu ale "hloupost a verbální servilita k cizí mocnosti nepasuje," uvedl. "To ale neznamená že nezkusíme využít jiných prostředků," dodal. Předseda senátorů ODS Miloš Vystrčil uvedl, že nemá dostatek informací a nechtěl spekulovat.