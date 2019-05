Šéfredaktor MF DNES Jaroslav Plesl školil komentátora rozhlasu. Sám popletl ministry

Šéfredaktor MF DNES Jaroslav Plesl se v nedělním pořadu Partie na televizi Prima snažil dokázat, že má komentátor Českého rozhlasu Radko Kubičko špatnou paměť, řídí se jen emocemi a argumentuje lží. Stejně jako to podle Plesla dělají lidé demonstrující v pražských ulicích proti posledním krokům premiéra Andreje Babiše. Byl to však sám šéfredaktor MF DNES, kdo si při argumentaci popletl ministry spravedlnosti, přestože z krátké paměti vinil Kubička.

Debata novinářů v pořadu Partie se točila kolem otázky, zda je v politice běžné, že premiér jmenuje za hnutí ANO ministryní spravedlnosti Marii Benešovou, která ještě před několika lety seděla v Poslanecké sněmovně za jinou stranu, konkrétně za ČSSD.

Komentátor Českého rozhlasu Plus Radko Kubičko uvedl, že ač nesouhlasí s tím, že je terčem demonstrací Benešová, překotná výměna ministra spravedlnosti byla z jeho pohledu zvláštní a premiér ji dostatečně nevysvětlil. "Jmenuje si do vlády, koho chce, a jeho hnutí na to jen kouká a nikdo neprotestuje," řekl Kubičko. Dodal, že hnutí ANO dle jeho soudu není běžnou politickou stranou, v níž se ministři vybírají demokratickým způsobem.

Šéfredaktor deníku MF DNES Jaroslav Plesl měl však v kapse připravený hmatatelný důkaz toho, že se premiér Andrej Babiš chová standardně. Doslova. Vytáhl totiž z kapsy letitý výtisk novin. "Já jsem přijel z venkova. Zatápěl jsem v kamnech a vykouklo na mě Právo z roku 2012," řekl a ukázal na televizní kamery titulní stranu deníku. Té vévodil článek s titulkem Nečas se zbavil Pospíšila.

"Radko, kontrolní otázka. Koho jmenoval premiér Nečas ministrem spravedlnosti po panu Pospíšilovi?" zeptal se komentátora rozhlasu Plesl. Ten mu na to odpověděl, že Pavla Blažka, člena ODS.

"Blažka, opravdu?" ujistil se Plesl. "No tak nevím," reagoval Kubičko. "Nevíš. Já vím, že nevíš. Protože kdybys věděl, kdyby sis to pamatoval, používal jsi historickou paměť, nemohl by jsi říkat, že standardní politické strany jmenovaly své straníky. Šla tam paní Daniela Kovářová a to rozhodně nebyla členka ODS," naznačil historickou paralelu, kdy si premiér Nečas, stejně jako teď Andrej Babiš, měl vybrat ministra, jak uznal za vhodné.

"S tebou je to podobné jako s těmi lidmi na demonstracích. Vy si prostě nepamatujete nic a řídíte se pouze okamžitou emocí. To nejde takhle. Nejde. Argumentuješ něčím, co není pravda. To nejde takhle, musíš pracovat s fakty," pokračoval šéfredaktor MF DNES v kritice novináře. Plesl působil tak přesvědčivě, že Kubičko uznal svou chybu. "Dobře, nachytal jsi mě, uznávám to. Mohu mít nějaké výpadky," ustoupil.

Jedinou jeho chybou však bylo to, že se nechal zviklat. Po odvolání Jiřího Pospíšila z funkce ministra spravedlnosti do vedení resortu totiž skutečně nastoupil Pavel Blažek, jak si Kubičko správně vzpomněl. Jeho práce s fakty tak v tomhle případě byla bez chyby.

Ošemetná historická paměť

Naproti tomu Daniela Kovářová, kterou Plesl označil za nástupkyni Pospíšila v Nečasově vládě, správným tvrzením nebyla. Ač byla skutečně ministryní spravedlnosti, nebyla jí v Nečasově vládě, ale v úřednické vládě Jana Fischera, která jí předcházela.

Je možné, že šéfredaktora MF DNES Plesla zklamala historická paměť, nebo si udělal špatnou rešerši. Například článek deníku Aktuálně.cz z 3. července 2012 ale jasně uvádí, že "prezident Václav Klaus v úterý jmenoval nového ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS), který na postu vystřídal Jiřího Pospíšila (ODS)".

Je sice pravda, že i Daniela Kovářová jednou vystřídala Jiřího Pospíšila na postu ministra spravedlnosti, to se však jednalo o jeho první angažmá ve vládě za vlády Mirka Topolánka mezi lety 2006 až 2009. Na něj navázal druhým působením na ministerstvu spravedlnosti mezi lety 2012 a 2013 za vlády Petra Nečase. Ve skutečnosti to tak byl Pospíšil, kdo vystřídal Kovářovou, nikoliv naopak, a premiér Nečas ministra Pospíšila nahradil Blažkem, tedy straníkem z ODS.