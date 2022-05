Schillerová: Babiš není rozhodnutý, zda bude příští rok kandidovat na prezidenta

Šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová řekla v neděli v pořadu Partie Terezie Tománkové televize CNN Prima News, že hnutí stoprocentně nějakého uchazeče do prezidentské volby pošle. Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) podle ní stále není rozhodnut, zda bude příští rok kandidovat. Ambici postavit kandidáta má podle šéfa klubu Radima Fialy i SPD. Koalice Spolu chce se jménem přijít v září.

Prezident Miloš Zeman v CNN Prima News uvedl, že Babiš mohl mít více porozumění pro jeho zdravotní stav v době, kdy byl nemocný. Nevyloučil ale, že v případě kandidatury na prezidenta může být Babiš jedním z těch, kteří budou mít jeho podporu. Naposled v prosinci přitom Zeman zmínil, že Babiš by byl dobrým kandidátem na prezidenta.

Prezident v sobotu na sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) vyzval delegáty, aby přemluvili předsedu odborové centrály Josefa Středulu k ucházení se o post hlavy státu. Zeman by také uvítal, kdyby kandidovala Alena Vitásková. Někdejší šéfka Energetického regulačního úřadu (ERÚ) oznámila už v lednu, že se chce o post ucházet. Zeman je zároveň zvědav, jak se rozhodne prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Babiš podle bývalé ministryně financí Alena Schillerové stále není rozhodnut, zda kandidovat bude. V minulosti několikrát zmínil, že se rozhodne v září. Schillerová se domnívá, že vztahy předchozího ministerského předsedy se Zemanem jsou nadále velmi korektní. Neznamená to ale, že se vždy ve všem shodnou.

V poslední době se na některých místech v Česku objevily billboardy se sloganem "Za Babiše bylo líp". Podle Schillerové jde o připomenutí toho, že lidé začínají být nespokojeni s tím, jak vláda Spolu a Pirátů se STAN přistupuje k řešení krizí. Billboardy platí hnutí ANO.

Hnutí SPD se o kandidátovi na post hlavy státu rozhodne možná na červnovém zasedání celostátního grémia, nejpozději v září, uvedl Fiala. "Budeme určitě uvažovat o vlastním kandidátovi. Máme představu, jak by měl vypadat. Podle nás je nejdůležitější, aby hájil české občany a české národní zájmy," řekl. Nevyloučil, že by uchazečem mohl být šéf hnutí Tomio Okamura, není to však podle Fialy úplně pravděpodobné.

Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný zopakoval postoj koalice Spolu, že vládní strany by se chtěly o kandidátovi a formě jeho podpory rozhodnout do září. Premiér Petr Fiala (ODS) nedávno řekl, že Spolu chce, aby prezidentem byl člověk, který nezpochybňuje ústavu, respektuje ústavní tradice a je jednoznačně orientován prozápadně a demokraticky.

Místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová (Piráti) uvedla, že důležité je, aby prezidentem byl člověk hájící české zájmy. "Teď máme prezidenta, který je skrze své poradce výrazně spojen třeba se zájmy ruskými," poznamenala. Vzorem by podle Richterové mohlo být to, s jakou grácií vykonává úřad a sjednocuje zemi slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Nevyloučila, že Piráti mohou podpořit kandidáta Spolu.